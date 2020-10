Así como estrenan, también sacan: mirás las películas que no ya no estarán en NETFLIX

Como siempre, la plataforma de NETFLIX, así como estrena mensualmente nuevas películas o series, también saca de la grilla. En esta ocasión saldrán 12 películas y a partir de las 00 de este lunes 12 de octubre ya no la podrás ver.

Mirá cuales son:

Atómica

Este thriller dirigido por David Leitch y protagonizado por Charlize Theron y James McAvoy nos traslada a la Alemania de 1989, donde el muro de Berlín está a punto de caer. En ese marco, un agente encubierto del MI6 aparece muerto y la espía Lorraine Broughton (Theron) debe encontrar una lista que su colega asesinado estaba intentando hacer llegar a Occidente, y donde figuran los nombres de todos los agentes encubiertos que trabajan en Berlín oriental.

Con una estética y un soundtrack dignos de destacar, Atómica tiene buenos momentos de acción y cumple con la función de entretener. Incluso, cuenta con muy buenos actores secundarios como John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella y Bill Skarsgård.

El seductor

Esta es la sexta película de Sofia Coppola donde se plantea un oscuro cuento de hadas sobre el empoderamiento femenino. La acción transcurre en 1864, durante la Guerra Civil estadounidense, cuando un atractivo soldado herido llega hasta una escuela femenina. El combatiente despierta la tensión sexual entre las jóvenes quienes comienzan una competencia para ganar la atención del soldado.

La película, inspirada en la novela del '66 de Thomas P. Cullinan, cuanta con las actuaciones protagónicas de Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Elle Fanning. Una interesante apuesta para disfrutar en estos días.

Chiquito pero peligroso

Esta típica comedia estadounidense protagonizada por los hermanos Marlon y Shawn Wayans cuenta la historia de un ladrón de joyas de baja estatura que planea su último gran robo antes de retirarse. Sin embargo todo sale mal y para poder recuperar el diamante deseado, se hará pasar por un bebé abandonado.

Suburra

Este thriller italiano ventila la corrupción política e institucional cuando comienza una dura batalla para convertir un pueblo costero cerca de Roma en un paraíso de las apuestas. Allí, el caótico mundo del crimen y la corrupción a gran escala sale a la luz.

Suburra está basada en un best seller de Carlo Bonini y Giancarlo De Cataldo y, el éxito de esta película, desencadenó en una serie homónima que oficia de precuela y que también esta disponible en Netflix.

Candelaria

Este drama colombiano de 2017 muestra la historia de una mujer que trabaja en un hotel de Cuba y quien encuentra una cámara de video. Este descubrimiento traerá consecuencias inesperadas para su matrimonio con Víctor Hugo logrando incluso despertar nuevamente su vida sexual como pareja.

El Che

En este documental, el escritor Paco Ignacio Taibo II emprende un viaje para seguir los pasos de Ernesto "Che" Guevara y revela nueva información sobre el revolucionario.

Harry & Bunnie

Este programa infantil nos presenta a un joven aspirante a mago y su travieso conejo quienes se sabotean mutuamente durante sus presentaciones. Netflix sólo incorporó los 26 capítulos de la primera temporada, pero ahora saldrá del catálogo.

Luciferina

Esta película argentina de terror de 2018 escrita y dirigida por Gonzalo Calzada muestra como una novicia viaja a su hogar de la infancia para visitar a su padre moribundo. Allí, después de formar parte de un ritual donde ingiere una sustancia alucinógena, descubrirá un secreto que puede poner en peligro a todos los que la rodean.

Otherlife

Una joven Ren inventa una droga revolucionaria, OtherLife, que expande la sensación del tiempo en el cerebro: unos pocos segundos de la vida real se convierten en horas y días. El Gobierno se interesa en OtherLife para aplicarlo en presos y así otorgar sentencias de años que se cumplan en unos pocos minutos. Por oponer, Ren ahora quedará atrapada en una celda en su cabeza y deberá escapar de su propio invento.

Buscando a Marcos Ramírez

La muerte de su madre obliga a un inadaptado adolescente a enfrentar su pasado y, a través del fútbol, tomar las riendas de su futuro. Es una historia de superación donde el joven Marcos Ramirez debe enfrentarse a vivir por primera vez en San José con un abuelo con el que no tiene una buena relación pero en el camino conoce a quienes serán su nueva familia mientras supera problemas como el bullying, la pérdida de seres queridos y los dilemas de crecer.

Sinatra: All or Nothing at All

Este documental de dos partes repasa la vida profesional y personal del legendario cantante Frank Sinatra a lo largo de 60 años, repasando desde sus humildes inicios hasta como se convirtió en un ícono de la música. Cuenta con numerosos testimonios de amigos, familiares y compañeros de profesión del artista.

A Family Affair

Tom Fassaert, director holandés de este documental, decidió reflejar la problemática relación entre su madre, de 95 años, y su padre. Allí muestra como es el delicado terreno movedizo entre los problemas que afectan a la familia por medio de una búsqueda muy personal a través de cuatro generaciones. Sin embargo, todo se complica aún más cuando la madre del director hace una inesperada confesión.

