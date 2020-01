Éstos son los signos más penaleros a la hora de amar

Hay gente que dan lo mejor de sí para provocar la felicidad en su pareja, pero siempre falla. Por más que se pongan las pilas, terminan desilusionado y rompiendo la relación amorosa para siempre. A continuación, detallamos cuáles son los signos más penaleros según el signo del zodiaco:

Aries

Este tipo de personas son rápidos para tomar decisiones. Sin embargo, siempre lo hacen con la razón y no con el corazón. Esto provoca heridas en su pareja y por más que intente remediarlo el dolor provocado es irreversible.

Tauro

La terquedad en su persona provoca mucho dolor y resentimiento en la otra persona porque ellos no toleran hacer algo que no sea bajo sus necesidades. Por lo general este tipo de personas se aferran a su forma de ser y no quieren cambiar en nada.

Escorpio

La inseguridad en su personalidad genera desconfianza con su pareja y cree que siempre le están ocultando algo o engañando. Esto provoca mucho dolor en la otra persona porque no puede tener una vida tranquila.