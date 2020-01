Te tiramos la mejor, ¿o no? : según tu signo, ¿cuál es tu mayor cualidad?

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

A las personas nacidas bajo este signo les encanta la aventura. Aunque su cualidad más importante es la energía que irradia. Los Aries no conocen el cansancio o la pereza. Esta peculiaridad los hace dinámicos y emprendedores, no solo en el aspecto laboral, sino en uno más amplio. Es la primera de las amigas que organiza las vacaciones, la que apunta a todas a los planes y la que no se olvida de ningún cumpleaños.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

La mayor cualidad de este signo es la paciencia. Es una particularidad que genera otros rasgos en la personalidad de los Tauro, no se rinden nunca. Una de las situaciones de las que más disfruta una persona de este signo es de la estabilidad y la tranquilidad, por lo tanto, es poco probable que lo veas haciendo experimentos arriesgados que puedan poner en peligro su confort diario.

Géminis (22 de mayo - 22 de junio)

Los nacidos bajo este signo suelen despertar sospechas en quienes no conocen en profundidad a la persona. Aquello de la doble personalidad hace que, generalizando, no confiemos de primera en un Géminis. Sin embargo, es un signo que tiene un don especial para saber cómo comunicarse. Esto hace que sea una persona amena y que sepa explicar sus sentimientos, proyectos o situaciones preocupantes. Son muy buenos con la retórica y la elocuencia.

Cáncer (23 de junio - 23 de julio)

Es el signo más protector del zodíaco. Les gusta ser previsores y estar atentas a lo que necesita su círculo más cercano. Son personas cautelosas, que arriesgan poco y cuando lo hacen se han informado exhaustivamente. Les gusta dar y recibir muestras de afecto y cariño, porque no las incomodan y propician un tipo de relación cercana en la que se sienten muy a gusto.

Leo (24 de julio - 23 de agosto)

El carácter de un Leo tiene muy mala fama, y sí, es cierto. Cuando un Leo se enfada es mejor no estar cerca porque los daños pueden ser irreparables. Sin embargo, es el signo más leal del zodíaco. Un Leo puede gruñir, estar de mal humor o sentir que cae desde un abismo, pero nunca traicionará a otra persona. También es generoso y empático.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Con frecuencia las personas nacidas bajo este signo pasan inadvertidas. Especialmente si se encuentran rodeadas de signos más enérgicos como Leo o Sagitario. Se trata de personas que se sienten muy a gusto con la modestia y, a menudo, suelen desarrollar una timidez importante. Esa necesidad de no sobresalir, los lleva a ser muy buenos estudiantes y conocedores de disciplinas diversas y originales porque, además, también son meticulosos y muy trabajadores.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Todos deberíamos tener una amiga libra en nuestras vidas. Es las que siempre escucha y tiene la palabra justa. De fiesta es la más divertida y animada y si no pasas por una buena racha, es la que te presta el oído y termina por convencerte de salir a dar un paseo. El signo más diplomático y entrañable del zodíaco.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Este signo se caracteriza por ser apasionado, entregado y decidido. Nada mejor que un Escorpio para sacar trabajos atrasados, proponerle un nuevo reto o implicarlo en causas sociales. Tienen la cualidad de la empatía y de ser lanzados a la hora de buscar respuestas novedosas que puedan cambiar cualquier situación.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Las personas nacidas bajo este signo tienen la asombrosa cualidad de fusionar dos rasgos imprescindibles, la intelectualidad y la modestia. Difícilmente encuentres a un Sagitario haciendo alarde de sus logros o sus virtudes, sin embargo, las tienen y son muchas. Se sienten a gusto dejando para la intimidad todo aquello que han conseguido.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las personas nacidas bajo este signo son muy ambiciosas, sin embargo, no solo se interesan por temas relacionados con el dinero. Las verás buscando sacar el trabajo adelante, proponiendo retos saludables para comenzar el año o iniciando una nueva carrera. La ambición que los caracteriza es positiva porque los vuelve tenaces y constantes.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Los Aries son originales, creativos y humanitarios. Conocen la mayoría de los problemas sociales y buscan participar y concienciar sobre ellos. Son muy buenos estudiantes, capaces de sobrellevar las más duras oposiciones. Cuando se fijan un objetivo no claudican hasta conseguirlo.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Las personas nacidas bajo el signo de Piscis son muy sensibles y tienen una intuición altamente desarrollada. No tienen un carácter arrollador, pero sí una personalidad que destaca por su simpatía y sentido del humor. No suelen tener miedo de hacer el ridículo o de pasar vergüenza.