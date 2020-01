Si sólo pudieras pedir un deseo, ¿que elegirías según tu signo?

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Si por algún motivo este año solo pudieran pedir un deseo, las arianas pedirán un poco más de paciencia a la hora de actuar. La impulsividad que te caracteriza no siempre juega a tu favor. Por eso, mente clara y serenidad antes de tomar decisiones. Luego, una vez que lo hayas meditado bien, ve a por ello.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

El deseo que no puede faltar para una mujer tauro es ganar confianza y seguridad en si misma. Busca las herramientas que necesitas en tu interior y no dudes de tu valor. Hacer yoga o meditación, así como formar un grupo de personas interesadas en la búsqueda espiritual puede ayudarte a ganar confianza y a hacer nuevas amistades.

Géminis (22 de mayo - 22 de junio)

Probablemente el deseo que quieres pedir es el mismo que el de todos los años: viajar. Es lo que anima tu espíritu inquieto y curioso. Aprovecha los días de descanso lejos de casa para planificar tu nuevas metas. Si te sientes más aventurera que nunca, tomate unas vacaciones como mochilera, toma impulso y déjate llevar.

Cáncer (23 de junio - 23 de julio)

Si estás soltera el deseo que mejor te irá este 2020 es el de formar una familia. Si ya la tienes y estás pensando en agrandarla, puede ser el momento indicado. Todo aquello que signifique echar lazos y disfrutar de los pequeños momentos de la vida te darán alegría y felicidad. Para ti, la familia es uno de los tesoros más valiosos.

Leo (24 de julio - 23 de agosto)

Este es el año en que despegas económicamente, no lo dudes. Busca nuevos proyectos que se adapten a tus necesidades y arriesgate a sumar metas. El plano económico se presenta muy favorable para las personas nacidas bajo este signo de fuego. Arriesgar es ganar.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Ha llegado el momento de plantearle a tus superiores un ascenso. Has logrado, paso a paso, todas los objetivos que te propusieron y puedes estar segura de que mereces un reconocimiento profesional. Un planteamiento respetuoso y en el que puedas explicar tus expectativas tendrá resultados muy provechosos.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

¿Te animas a soñar a lo grande con un proyecto personal? si tu respuesta es positiva los astros están alineados para que, por fin, escribas ese libro, organices tu propio concierto o montes la exposición fotográfica que tanto te ilusiona. Tienes todas las condiciones a tu favor para que sea un éxito.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

El deseo que mejor se adapta a ti es pedir la enciclopedia completa de los misterios del universos. Apúntate a un curso astrología o ciencia y misterio, encontrarás gente muy interesante con la que compartir tu afición.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Llega el momento de cosechar lo que has sembrado, prueba con hacer cambios que repercutan en tu economía y te permitan viajar y deshacerte de los malos recuerdos.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si llevas mucho tiempo dándole vueltas en tu cabeza, probablemente este sea el mejor momento para comenzar una actividad de manera independiente. Analiza el mercado y el panorama laboral y busca asesores que te orienten los primeros meses.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Has tenido un año duro, con muchas exigencias profesionales e intelectuales. En lo afectivo te has sentido insegura pero has puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para cambiarlo. Un voluntariado en el extranjero podría ayudar a que te reencuentres y regreses segura y convencida de lo que quieres.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El deseo que no puedes dejar de pedir este año es el de comenzar a tomar clases de esa actividad artística que tanto te gusta y llevas años postergando. Busca la guitarra en el trastero o ve por lienzos y pinturas. Todo lo que sea canalizar tus sentimientos y emociones te servirá para crecer como persona.