No cumplen una promesa: cuáles son los signos con menos voluntad

Géminis

Son inconstantes por naturaleza, y eso hace que para ellos sea muy "cuesta arriba" cumplir con las metas que se ponen. Capaz que quieran hacerlo pero la realidad es que se distraen fácilmente, hasta que su propósito pasa a ser un recuerdo distante que no tienen la más mínima intención de cumplir.

Cáncer

No pueden mantener una opinión durante mucho tiempo, y lo que en un momento les parece fácil y realizable, en otro será difícil, prácticamente imposible. Eso los lleva a plantearse metas que pasado algunos días ya ni intentan cumplir, porque creen que no podrán hacerlo. Debe tomar sus decisiones con calma y de manera realista si espera lograr algo.

Libra

El problema de los librianos es que se dejan llevar por los demás, y si lo que los otros quieren va en contra de sus propias metas, chau metas. Esto se combate si consiguen estar al lado de una persona que ayude a guiarlos y les dé consejos útiles para llegar a buen término, si no estarán cambiando constantemente de objetivos y nunca logrará nada.

Sagitario

Cuando se trata de su voluntad, su inteligencia les juega una mala pasada, porque siempre encontrarán excusas para no hacer lo que tienen que hacer. Si no hay una manera fácil de llegar a sus objetivos, probablemente nunca llegue, o los cambie por otros más sencillos. Seguramente después se arrepienta, pero no hay forma de que cambie.