No necesitan de nadie: conocé a los signos autosuficientes

Virgo

Los nacidos bajo la virgen se esfuerzan mucho en conseguir su independencia económica. En el plano sentimental, en tanto, no quieren depender de nadie, por lo que sus relaciones pueden ser complicadas. Quien esté en pareja con un virgo deberá tener paciencia y demostrarle que puede abrir su corazón y comenzar a depender aunque sea un poco.

Sagitario

Si los sagitarianos muestran su independencia en algo, es en su deseo de viajar. Pocas cosas le llaman tanto la atención como dejar todo de un momento a otro y "agarrar la ruta". Esto hace que no les guste depender de nadie, y mantengan su independencia muy arriba en su lista de prioridades.

Libra

En el aspecto de la libertad los libra tienen los dos lados de la balanza. Como son un signo de aire son independientes por naturaleza, pero a la vez son muy indecisos, lo que hace que a veces dependan de los otros para tomar sus decisiones. Cuando encuentran un líder lo seguirán, pero nunca perderán la libertad que tanto aman.

Acuario

Los acuarianos no consideran que una vida sea digna si no se vive con total libertad. Llega a un punto en el que no le importará nada con tal de mantener su independencia, y no dudará en romper las reglas para obtenerla. No es imposible mantener relaciones de pareja con un acuario, pero siempre hay que tener en cuenta que aman tener su espacio y sus actividades para realizar en total soledad.