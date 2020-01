Joven argentina, ¿querés ser irresitible? Mirá que tenés que hacer según tu signo

ARIES

Eres una mujer audaz e ingeniosa que siempre sabe resolver situaciones difíciles y por ello te has ganado la admiración de muchos. No te tiembla la mano con los riesgos y tu independencia inspira a varios de tus seres queridos. Gracias a que contigo nadie se aburre, muchos luchan por estar a tu lado.

TAURO

Eres la mujer más paciente del zodiaco, atiendes a los demás como nadie y siempre sabes apoyarles para que vean lo mejor de sí mismos. Jamás te faltarán los buenos amigos, particularmente los agradecidos.

GÉMINIS

Lo tuyo es dar, eres la mujer más generosa del zodiaco y siempre compartes lo que tienes aunque sea poco porque crees en la justicia. Eres capaz de darle a los demás y quedarte sin nada con tal de verles felices.

CÁNCER

La compasión es tu don, siempre te preocupas por tus seres queridos como nadie y los tratas con un gran respeto, por lo que es imposible olvidarse de ti. Siempre buscas que los demás estén bien y eres amada por tu gran sentido de la amabilidad.

LEO

El amor es literalmente tu bandera, pues siempre tienes amor para dar y aunque te cuesta, siempre terminas por perdonar a quien te lastimó, sabes que siempre será la mejor elección.

VIRGO

Eres la mujer más inteligente del zodiaco y tu mente abierta siempre te abre puertas. Confías en quien te rodea, les animas a ser auténticos y a tener la vida que han soñado, eres de las que dicen que si otros pueden, tú también puedes lograrlo.

LIBRA

Eres un alma libre y pacífica que siempre busca la armonía y la felicidad en los demás.

ESCORPIO

Te distingue una gran energía, de ahí viene tu fuerte carácter y la gran pasión por la vida que muchos envidian. No importa si es un día nublado, siempre encuentras la forma de divertirte.

Cómo ser una mujer irresistible según tu signo del zodiaco. Unsplash

SAGITARIO

Eres una persona muy honesta, un libro que todos leen y sumamente vulnerable, pero como hablas sin pelos en la lengua, siempre habrá quien agradezca que le digas sus verdades.

CAPRICORNIO

Eres la mujer más determinada del zodiaco, pues siempre consigues lo que quieres. No importa si el camino se ve difícil, tú no te rindes y siempre inspiras a los demás a llegar a la cima, para ti no existe otra opción.

ACUARIO

Tienes un gran sentido de la moralidad, por lo que defiendes tus ideas a capa y espada, incluso te alcanza para defender a quienes sufren, eres alguien firme que cree en la justicia y en todo lo que es correcto.

PISCIS

Te distingue tu gran imaginación, eres una verdadera creadora que siempre encuentra la forma de hacer posible lo imposible.