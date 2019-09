Así serán los últimos días de setiembre para cada signo

Aries

No seas demasiado impulsiva. No actúes sin pensar. Asegúrate de analizar tus opciones antes de arriesgarte. Hay muchos problemas que podrías evitarte.

Tauro

No permitas que alguien tóxico vuelva a tu mundo. No les des permiso para lastimarte nuevamente. No les des una segunda oportunidad porque sólo sacará lo peor de ti.

Géminis

Deja de ser tan negativa. Evita enumerar todo lo que tienes “mal” cada que te miras en el espejo. Te mereces saber lo hermosa que eres, incluso si nadie más puede verla todavía como informa Nueva Mujer.

Cáncer

No alejes a las buenas personas solo porque te lastimaron en el pasado. No asumas que todos los que entren en tu mundo te causarán tanto daño como quienes se fueron. No dejes que tu historia te convierta en un cínico. No dejes que tu corazón se convierta en hielo.

Leo

Han sido tiempos difíciles pero no asumas que así será por el resto de tu vida. No dejes que tu ira, tu decepción y tu angustia te consuman. No olvides que también hay cosas buenas en este mundo y que puedes lograr más de lo que crees.

Virgo

No olvides registrarte contigo mismo para asegurarte de que estás bien. No te distraigas demasiado con todos los demás de los que estás tratando de cuidar y olvida que también debes cuidarte a ti mismo. Practica el auto cuidado. Practica el amor propio. Practica la autoestima.

Libra

Deja de posponer las tareas que ya deberías haber terminado. No te acostumbres a esperar hasta mañana para hacer una mierda. No postergues porque puedes comenzar a cambiar tu vida hoy.

Escorpio

No te compares con las personas que te rodean. No te convenzas de que estás en el camino equivocado porque aún no has alcanzado tus objetivos. Cada quién va a su ritmo y a su modo. No te frustres.

Sagitario

No te lastimes en el proceso de tratar de hacer felices a otras personas. Tu corazón amable puede ser una bendición, pero también una maldición. Si viertes toda tu energía en complacer a otras personas, te perderás en el camino. Vas a terminar infeliz e insatisfecho, a menos que comiences a preocuparte más por tu propia satisfacción.

Capricornio

No te obligues a parecer “fuerte” en todo momento. No rehuyas actuar de manera vulnerable. No empujes tu corazón en el fondo de tu pecho cuando podrías llevarlo en la manga. No rechaces a todos los que se preocupan por ti como una forma injusta de protegerte.

Acuario

No te quemes. No te esfuerces demasiado. No olvides que puedes tomar un descanso, puedes tener un día libre, puedes divertirte un poco. Toda tu vida no está destinada a girar en torno a tu carrera. Debería haber otras áreas en las que pongas tanto esfuerzo, como pasar el rato con amigos.

Piscis

No te ahogues con las preocupaciones. No pierdas demasiado tiempo revisando qué pasaría. No centres toda tu atención en lo que te pueda pasar mañana. Haz tu mejor esfuerzo para vivir el momento. Poner más esfuerzo en aprender a apreciar hoy.