Encontraron a una embarazada que desapareció en un hospital: "Dice incoherencias" 

La Plata permaneció durante 48 horas alerta luego de la desaparición de una mujer de unos 40 año que había ido con su pareja al médico porque se encontraba a punto de parir. Es que Sandra Sepúlveda, madre de otros dos chicos, desapareció cuendo fue al baño y lo último que se supo fue que le llamó a us pareja y le dijo que se la estaban llevando.

Tras la intensa búsqueda, que empezó con la denuncia del marido el pasado jueves, la mujer apareció en buen estado en la casa de una parienta. Pero lejos de terminar todo ahí, con la buena noticia, el caso volvió a dar un giro: Sepúlveda ahora parece estar sufriendo una crisis nerviosa y durante su entrevista con la Justicia incluso dijo que ya no está embarazada.

Marcelo Romero, a cargo de la causa, decidió suspender la declaración a causa de las incoherencias y versiones inverosímiles que dio Sandra Sepúlveda. Además del estudio psiquiátrico dispuso un reconocimiento médico ginecológico para conocer su real estado, indicó.

"Ella considera que ya no está embarazada", reveló el funcionario en diálogo con A24. "Dice que no se fue, que la secuestraron. Que entró a un baño, que una señora con un ambo, vestida de médico o enfermera, le tocó la espalda y que perdió el conocimiento. Que apareció en un auto, que alcanzó a llamar al marido y aparece en Plaza Constitución. A partir de ahí, son todas incoherencias", agregó.

"Le preguntamos por qué no llamó a su esposo o a la policía y no supo qué contestar. Se le advirtió que no estábamos jugando, que estábamos tratando de ayudarla pero siguió diciendo incoherencias a punto tal que llegó a irritarnos porque parecía que nos estaba tomando por tontos", continuó Romero que no decidió aún si imputarle un delito: "A lo mejor no está ubicada en tiempo y espacio por el trauma que ha sufrido", consideró el funcionario.

"Ya no tengo más a mí bebé", aseguró Sepúlveda a los investigadores. "Le preguntamos si tenía algún tipo de herida, dijo que no. Simplemente que había tenido pérdidas", cerró Romero.

