¡Esto no da para más!: estos signos se plantearán el divorcio en 2020

Aunque duela y no nos guste, el amor acaba; evoluciona, se transforma y a veces desaparece. Esto no quiere decir que nunca estuviste ‘verdaderamente’ enamorado, simplemente que cumpliste un ciclo y es momento de decir adiós. Aunque pueda ser difícil comenzar el año soltero, estos son los signos del zodiaco que se divorciarán en 2020.

De acuerdo con los astros, este año viene lleno de sorpresas y cosas maravillosas y aunque en primera instancia un rompimiento suene como lo ‘peor’ que te podría pasar, este cambio de aires te llama a renovarte y trabajar por lo que más quieres y disfrutas.

Así que no te preocupes si las cosas no salieron como querías, no te aferres a una relación imposible y date la oportunidad de comenzar de nuevo. A continuación te contamos, cuáles son los signos del zodiaco que se tendrán que despedir de su actual pareja.

Aries

Por más que te esfuerces, el destino ya está trazado. Durante los primeros meses de 2020 comenzarás a notar ciertas fricciones con tu pareja, las cuales eventualmente evolucionarán a fuertes discusiones y malentendidos que los llevarán a distanciarse. Los problemas de incompatibilidad serán irremediables y la tensión entre tú y tu pareja será prácticamente insoportable.

Tauro

Siempre hay un momento en el que la relación se estanca; la rutina y monotonía se convierten en parte de tu día a día y en ocasiones pareciera imposible de combatir. Lamentablemente, esta situación te llevará a tener diferencias con tu pareja que disminuirán tu amor por ella. Si bien lo primero que intentarás será luchar por rescatar la relación, los astros aseguran que se trata de un desperdicio de energía, pues entre ustedes dos ya no existe un futuro.

Cáncer

Para Cáncer los problemas comenzarán entre mediados y finales de 2020, y dado que se trata de signos del zodiaco demasiado sensibles, será un proceso muy difícil de afrontar. La tensión será cada vez más insoportable con tu pareja, no se lograrán comunicar y habrá muchísimos mal entendidos. Cabe una mínima posibilidad de que lo de ustedes no termine, pero es muy probable que tengan que tomar una decisión muy difícil a final de año.

Leo

Ya comienzas a notar un importante cambio en tu persona, ya no eras quien solías ser, has crecido y te enfrentas a otra clase de retos. Tú y tu pareja dejarán de ser compatibles por lo que ya no podrán mantener el equilibrio de la relación y el rompimiento será inevitable.

