Arrancó noviembre y según tu signo: ¿te espera un mes apasionado?

"Estar soltero está de moda", dice una de las canciones del momento pero no todos corren con la misma suerte y, en el arranque de noviembre, los astros te adelantan lo que el destino te depara en materia de amor. ¿Encontrarás el amor o vas a enfrentarte a una ruptura? Mirá lo que le espera a cada signo.

ARIES

Tu relación de pareja mejoraría si fueras capaz de entregar por completo tu corazón. Ten cuidado con los cambios de temperatura porque serás propensa a catarros y resfriados que, aunque no serán graves, sí muy molestos. Si tienes negocio propio, dale impulso.

TAURO

La complicidad con tu pareja será la nota predominante. Buen momento para comenzar a hacer planes de futuro. Si no la tienes, los romances serán continuos. Júpiter te hará irresistible ante los ojos de los demás. Pon un poco de orden en tu vida, te vendrá de maravilla.

GÉMINIS

Si estás esperando una llamada relacionada con la búsqueda de empleo, no seas impaciente, llegará, no precipites acontecimientos y deja que las cosas sigan su curso. Si lo tienes, surgirán posibilidades de que te ofrezcan un cargo de mayor responsabilidad. ¡Acepta!

CÁNCER

Los encuentros con tu familia serán habituales, eso hará que la relación mejore entre vosotros, algo que ya va siendo hora después de tantos problemas y discusiones. Tu economía permanecerá estable, igual que en el amor, donde no habrá ningún cambio reseñable.

LEO

Es posible que te reencuentres con un antiguo amor que te dejó muy marcada. La añoranza puede hacer que te plantees volver con él, pero no lo hagas, sé coherente porque por mucho que te diga no funcionará. No tardarás en conocer a alguien que te enamorará.

VIRGO

Organizarás alguna fiesta en casa para tus amigos. Será muy bueno retomar el contacto y te ayudará a levantar el ánimo. En el trabajo la tranquilidad puede ser la nota predominante, es algo que necesitabas. Tu economía será perfecta, es más, te darás algún capricho.

LIBRA

El tránsito de Neptuno por tu signo te ayudará a es ar más receptiva y madura. Encajarás mejor los reveses y serás más comprensiva con los que te rodean. Los cambios laborales te harán plantearte muchas cosas, incluso salir de tu ciudad para emprender un nuevo camino y nuevos retos.

ESCORPIO

Para que tu relación no se vea afectada, deberás dedicar más tiempo a tu pareja. Los as ros estarán de tu lado y favorecerán vuestros encuentros sexuales; aprovéchalos y aumentará vuestra complicidad. Los despistes, a consecuencia de Mercurio, serán habituales.

SAGITARIO

Tu punto débil es os días serán tus pies, ten cuidado con los resbalones y las caídas, podrías producirte una fractura. Es una temporada con mucho trabajo, te mantendrás alerta ante cualquier imprevisto. Es a situación te generará mucho estrés, pero lo superarás sin problema.

CAPRICORNIO

No dudes de los sentimientos de tu pareja. Son sinceros. Los cambios es e mes serán continuos. Si tienes trabajo, las propuestas para un ascenso se irán forjando poco a poco y los resultados serán positivos. Ahora sí podrás decir que el éxito es tuyo, gracias a tu fuerza y tesón.

ACUARIO

Muéstrate ante tu media naranja tal cual eres. Si no tienes pareja, conquistarás a quien te propongas. Para evitar problemas con la espalda, mejora tu postura corporal. En el trabajo pide lo que quieras, te lo concederán. Tus superiores te valoran mucho.

PISCIS

La influencia de Neptuno no te dejará expresarte como de costumbre. Tu pareja te reclamará más atención. Intenta dormir las horas necesarias y relajarte. A mitad de mes, te harán una sorprendente propuesta laboral. Es el momento perfecto para ese cambio.

