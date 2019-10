Mercurio Retrógrado le hará vivir a algunos signos experiencias paranormales: ¡agarrate!

No realmente para asustarte ni nada, pero sí, hay algunos signos del zodiaco con mayor probabilidad de ver fantasmas cuando Mercurio retrógrado comienza en Halloween. Y si tu signo está en la lista, es posible que desees prepararse para una experiencia mística.

Escorpio

Esta es tu temporada, Escorpio, y están sucediendo muchas cosas en tu signo cuando Mercurio retrógrado golpea en Halloween. Siempre atraída por lo oculto y los misterios extremos de nuestra existencia, es posible que te sientas más sensible a las fuerzas invisibles entre nosotros. “Tus sentidos se agudizarán, lo que te dará la capacidad de ver fantasmas”, comparte la astróloga Lisa Stardust.

Sagitario

Cuando Mercurio comience a retroceder este Halloween, la luna sombría y emocional estará en tu signo, y te sentirás extra sensible y perceptiva a las fuerzas espirituales a tu alrededor. “Ahora estás conectada al plano espiritual”, explica Stardust. Pero un consejo: no te abras a cualquier cosa, porque el velo se adelgaza y nunca sabes qué tipo de energía acecha. “Ten cuidado y protege tu energía”, advierte Stardust.

Capricornio

Siempre práctica, razonable y fundamentada, no eres el sospechoso habitual cuando se trata de avistamientos de fantasmas u obsesiones paranormales. Dicho esto, una vez que Mercurio retrógrado comienza en Halloween, es posible que te encuentres en un lugar un poco más espiritual, notando sensaciones e incluso visiones que no has sentido antes. “Es posible que pueda mantener conversaciones con fantasmas y comunicarse con ellos a un nivel amigable”, explica Stardust.