Cada signo tiene un punto débil: conocelo y convertilo en una fortaleza

Cada uno de los signos del zodiaco tiene su punto débil marcado por su personalidad y carácter y, por tanto, por los astros. Trabajar en ello será necesario para poder evitar disgustos, situaciones y vivencias que no son nada agradables. ¡Vamos a verlo!

Aries

Aries tiene un verdadero problema con la inseguridad y, de hecho, ya ha vivido episodios que le han demostrado que este punto débil no le va a llevar a ninguna parte. Este signo del zodiaco es, en algunas ocasiones, bastante posesivo y celoso. No solo en lo que respecta al amor, también en el trabajo y en las relaciones de amistad. Es necesario trabajar en ello, pues solo puede llevarle a disgustos y a discusiones permanentes.

Tauro

Por todos es conocido que Tauro es cabezota y esa cabezonería le ha llevado a conseguir muchísimos objetivos que se ha marcado a lo largo de su vida. Sin embargo, como sucede en muchas ocasiones, el punto más positivo de nuestra vida puede convertirse en el más negativo. Esta testarudez llevada hasta el final puede ser el detonante de muchas discusiones de las que realmente no tiene necesidad, así que ¡mucho cuidado con llevar tus decisiones hasta el final arrasando con todo!

Géminis

Ser exigente con una misma es buenísimo, nos ayuda a tener disciplina y a conocer nuestros límites. Pero es muy necesario saber dónde parar si no queremos castigarnos y ese es el problema de Géminis. La autoexigencia se vuelve en su contra cuando empieza a desgastarse por hacer las cosas demasiado perfectas. Nadie duda de tu profesionalidad y compromiso, aunque no pueda salir redondo el 100% de las veces. Es algo que debes empezar a tener claro desde ya.

Cáncer

Debemos empezar a creer firmemente en las energías y en el poder que tienen en nuestra vida. En muchas ocasiones, pensar en negativo es tener resultados negativos. Nuestro pensamiento influye enormemente en el resultado de las cosas. El mayor enemigo de Cáncer es su propio pesimismo a la hora de afrontar algo que sucede. Aunque está a tiempo de convertirlo en una cualidad, si le da la vuelta y empieza a ver el vaso medio lleno.

Leo

La inocencia es un punto encantador de Leo. Suele ser una de las cosas que encanta a las personas que le rodean pero también es, a menudo, su punto débil. Ser inocente es bonito pero puede llevarte a creer y pensar cosas que no son. O más bien a pensar que todo el mundo va a llevar la buena intención que tú llevas. No significa que dejes de serlo, significa que trabajes para entender que no todo el mundo puede tener la misma bondad o el mismo pensamiento que tú y que, en algunas ocasiones, hay que pensar más allá.

Virgo

Todos tenemos derecho a perder la paciencia de vez en cuando pero, sin duda, Virgo tiene su punto débil en esta actitud. Es demasiado impulsivo y comienza a desviarse hacia una falta de tolerancia en algunas ocasiones. Debe trabajar y empezar a reflexionar algunas de sus acciones antes de hacerlas y tener claro en su cabeza que algunas cosas pueden tardar en llegar y no tienen por qué hacerlo en el momento.

Libra

Como ya hemos dicho antes, todos los puntos débiles de los signos pueden interpretarse como un punto positivo para muchas personas. Sin embargo, es el punto en el que más flaquean si se despistan. En el caso de Libra es el de la imaginación. Le encanta soñar despierta, pensar cómo podrían ser las cosas e incluso hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento, pero puede llegar a pasarle factura si no lo controla. Es importante vivir con los pies en la tierra, sobre todo en algunas ocasiones.

Escorpio

Sin ningún tipo de duda, el mayor punto débil de las personas que son Escorpio es el despiste. Son muy olvidadizos y suelen pasar por alto ciertos momentos. O bien empieza a trabajar en apuntarse las cosas y llevar un orden para organizarse bien las ideas, o esta situación acabará por pasarle factura de verdad.

Sagitario

Al igual que algunas personas llevan genial la monotonía, para Sagitario caer en la rutina sin ningún incentivo es un punto débil. Está siempre buscando nuevos planes, nuevos objetivos y nuevas formas de motivar el día a día con algo de ilusión.

Capricornio

A todos no cuesta -en algunas ocasiones más que en otras- mordernos la lengua, tragarnos el orgullo, agachar la cabeza y asentir. Pero en tu caso, querida Capricornio, esto es tu punto débil. Te molesta que alguien te corrija y te diga los puntos a mejorar, aunque sepas que tengan cierta razón. Todo depende de qué persona te lo diga y de cómo te lo diga para que te lo tomes bien o mal. ¡Cuidado con eso!

Acuario

Hay signos que son más distantes por naturaleza y este es precisamente el punto débil de Acuario. Su frialdad puede llegar a marcar kilómetros incluso con la gente que quiere y muchas de las personas que le rodean no entienden por qué se comporta así. Debe trabajar un poco más el tener ciertos gestos de vez en cuando con la gente que le importa, pues aunque no derrochemos especial cariño, la gente que nos rodea se merece saber que nos importa.

Piscis

Las personas misteriosas suelen tener un atractivo especial para algunos signos aunque el misterio y la timidez que se mezclan en algunos Piscis es, en ocasiones, todo lo contrario. Debes trabajar para tener confianza y abrirte con ciertas personas porque sino estas tendrán la sensación de que todo te lo guardas. No pasa nada con personas que no te importan pero las que sí, se merecen -al menos- que compartas con ellas ciertas cosas. Tu punto débil recae en que para ti es más sencillo callar y pensar solo, que compartirlo con alguien más.

Sabiendo ahora cuáles son los puntos débiles de cada signos del zodiaco, puedes empezar a trabajarlos y, por otra parte, puedes tenerlos en cuenta para relacionarte con el resto de signos.