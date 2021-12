No quiso participar de un tenebroso rito, la asesinaron e hicieron algo más aterrador

En Estados Unidos se vivió un hecho conmocionante que terminó con la terrorífica muerte de una joven que no quiso participar de un rito más que extraño. Todo comenzó cuando Sydney Loofe accedió a tener una cita en Tinder con una mujer llamada Audrey y terminó siendo asesinada.

Se juntaron y cuando la víctima estaba por verla otra vez estaba muy ilusionada. Fue así que avisó a sus amigos, pero al día siguiente no se presentó a trabajar e incluso no respondió los mensajes de sus padres. La fueron a buscar a su departamento, pero al no encontrarla dieron aviso a las autoridades.

Los investigadores encontraron a la mujer con la que tuvo la cita, ya que presuntamente fue la última persona en ver a la víctima. Fue allí cuando descubrieron que su verdadero nombre era Bailey Boswell, de 23 años quien vivía con su novio Aubrey Trail de 51, en Wilber.

Además rastrearon las llamadas y los mensajes de la pareja, por lo que la policía pudo descubrir un lugar al oeste de Wilber, donde el 4 de diciembre encontraron el cuerpo de la joven desparecida. El mismo había sido desmembrado en 14 partes, y peor aún, algunos de sus órganos jamás fueron hallados.

Según la investigación, la joven se enteró del estilo de vida de Aubrey y Bailey, se negó a participar. Entonces él la estranguló con un cable hasta quitarle la vida. Su novia hizo el resto. Luego ambos fueron arrestados y declarados culpables de asesinato en primer grado, conspiración criminal para cometer asesinato y disposición indebida de restos humanos.

Tanto el hombre como la mujer obtuvieron la pena de muerte. Pero Bailey Boswell suplicó que le perdonaran la vida por lo que fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional.

(Fuente: Radio Mitre)