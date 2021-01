Tu ex te besa apasionadamente en un sueño, ¿vos sabés qué significa?

Soñar que nuestra ex pareja nos besa podría resultar algo extraño, pero aunque no lo creas, es muy común. Así que si aún no sabes que significa lee esta nota y te vas a enterar.

A veces los sueños resultan confusos y cuando nos levantamos empezamos a pensar por qué soñamos esas cosas y empezamos a buscar la respuesta lógica a la aparición de esas imágenes en la cabeza. Y soñar que estamos con una ex pareja en el sueño y ésta nos besa, más aún. Un mundo de preguntas.

El soñar con tu ex representa que recuerdas las buenas experiencias que has vivido con él. Pero, no siempre significa de que lo extrañas. Y si lo besas en el sueño esto se puede interpretar dependiendo de tu situación sentimental.

- Si ya hay una nueva pareja en tu vida y sueñas con besar a tu ex, entonces tu subconsciente te está avisando que ésta relación no está resultando como tú esperas.

- Si lo besas y luego él desaparece, tu subconsciente te está avisando que tienes mucho temor a afrontar los nuevos retos que se te presentan.

- Y finalmente si en estas imágenes que soñaste tú lo quieres besar, pero él te rechaza, entonces tienes que prestarle mucha atención a tu autoestima. Esto puede estar indicándote tus inseguridades personales y profesionales que se relacionan fuertemente con tu sensación no darte cuenta cuánto vales.

(Fuente: wapa.pe)