Adiós a WhatsApp, pero en algunos celulares: mirá en cuáles dejará de funcionar

La plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo, WhatsApp, anunció que en muchos teléfonos celulares dejará de funcionar. Como se introdujeron muchas nuevas funciones, algunos aparatos quedaron obsoletos por tener un sistema operativo viejo y por lo tanto no pueden ejecutar la aplicación.

La aplicación dejará de funcionar en los sistemas operativos que no puedan procesar las mejoras en los gifs, videos, videollamadas, mansajes de voz y códigos QR.

Por este motivo, la compañía, que pertenece a Facebook, informó que solo funcionará en teléfonos que corran con sistema Android 4.0.3 o posterior. En cuanto a los usuarios de iPhone, el servicio de mensajería dejará de funcionar en aquellos teléfonos que tengan un sistema operativo anterior al iOS 9.

Los celulares que ya no podrán disponer del servicio de mensajería son: Samsung Galaxy S3, Galaxy Nexus de Google, Xperia S de Sony, iPhone 3S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, Nexus One, HTC HD2, HTC Hero, HTC Desire, HTC Wildfire, Samsung Galaxy S, Sony Xperia S.

Cabe destacar que, hace una semana, Facebook anunció la disponibilidad a nivel global de su función de videollamadas grupales Messenger Rooms, un lanzamiento que está acompañado también de la capacidad de integrar en una conversación a un máximo de 50 participantes y WhatsApp se unió para competir con zoom.