Viral: mirá la comparación entre el coronavirus y el tiempo de construcción de la Sagrada Familia

En las redes sociales se ha viralizado en los últimos días un meme que compara la duración de las restricciones por covid-19 con la de la construcción de la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona (España).

"La cuarentena no llevará tanto tiempo", reza, a modo de expectativa, la primera parte de la publicación, mientras que en la segunda pone "Cuarentena:", al lado de una imagen del famoso templo, que lleva en construcción desde 1882.

"Esto es tan cierto"; "Supongo que os veré a todos en 3014"; "Esta es una broma de Barcelona, aunque me reí mucho", rezan algunos de los comentarios de los usuarios de Reddit. Mientras, otro internauta se pregunta: "¿Quién asumió que la cuarentena no llevaría mucho tiempo?". "Desde el principio, fue bastante claro que la cuarentena no terminará este año. Sería extremadamente optimista decir que pasará más de un año a partir de hoy", comenta un usuario.

La Sagrada Familia es el edificio más conocido del famoso arquitecto catalán Antoni Gaudí, que comenzó su construcción a los 31 años y le dedicó toda su vida. Después de que Gaudí muriera atropellado por un tranvía en Barcelona en 1926, otros arquitectos han continuado trabajando en la construcción. Se prevé que su construcción finalice en el 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto.