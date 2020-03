¿Por qué este abuelo está hecho un pibe? Conocé su secreto

Un británico es furor en redes sociales por mantenerse en tan buen estado físico que simula casi 20 años menos de edad. Nadie le cree que tiene 56 años, es padre de tres adultos de 37, 35 y 33; y abuelo de siete nietos: ¿Acaso tiene el secreto de la juventud eterna?

Se trata de Andy Wilkinson, un entrenador personal que consiguió miles de seguidores en Instagram al compartir sus rutinas de gimnasio y consejos para llevar adelante una vida saludable. Sin embargo, nadie sospecha de su verdadera edad, ya que su estado físico es el de un joven de 30 años.

¿Cuál es su secreto para la juventud? En realidad no es un enigma, ya que Andy dedica mucho tiempo a trabajar y cuidar su cuerpo, además de llevar una vida libre de estrés y tener una alimentación saludable, contó el hombre a Daily Mail.

También duerme en una habitación a oscuras para poder alcanzar un sueño profundo y descansar, hace deporte tres veces por semana, limita los carbohidratos de acuerdo a su edad y se motiva cada día con una mentalidad positiva.

"Sé que aparento ser mucho más joven de lo que realmente soy, y a menudo la gente me dice que aparento treinta y tantos, más que cincuenta y tantos", relató Andy al tiempo que agregó: "Si estoy de vacaciones, la gente me pregunta por mis abdominales, se me acercan mujeres de unos treinta y me confundieron con el novio de mi hija, en lugar de adivinar que soy su padre. A mis amigos les hace mucha gracia ver cómo la gente se sorprende cuando se enteran que en realidad soy abuelo y tengo siete nietos".

El aspecto de Andy lo convirtió en furor en redes sociales, en las que sus seguidores le escriben para que les aconseje sobre rutinas de ejercicios y alimentación. Por ese motivo, decidió dedicarse a ayudar a los demás a estar sanos.

"No hace falta que te pongas a tomar batidos de proteínas, barritas o suplementos para conseguir ese cuerpo perfecto que quieres. Consiste en comer alimentos sanos, controlar las cantidades y dejar de lado los carbohidratos conforme cumples años. Cuanto más mayor te haces menos hidratos o comida necesitas", explicó.

Además aconsejó beber mucha agua, ya que es lo que "importa en cuestiones de una buena piel". "Soy prueba viviente de que se puede estar en forma y tonificado cuando pasás los 50 y espero poder motivar e inspirar a la gente. Me siento muy afortunado por lo que hago, y es mi pasión el poder ayudar a los demás", concluyó.