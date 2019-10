WhatsApp: así podés saber cuántas veces reenviaron tus mensajes

WhatsApp se ha transformado en uno de los principales canales de información de la sociedad. Por esa vía llueven cadenas, noticias falsas, memes, salutaciones de todos los colores y el compendio de mensajes instantáneo que se te pueda ocurrir. Todo lo que se envía y recibe puede medirse, pero los usuarios del globo no cuentan con tanta información sobre qué hace el resto de los usuarios con sus mensajes. Hoy te contamos una forma de tener acceso a un dato tal vez nimio pero atractivo: cómo saber cuántas veces han reenviado tus mensajes de WhatsApp.

Se trata de una buena técnica para averiguar si alguien cumplió su palabra de no reenviar nuestra foto, ya que un mensaje puede viralizarse con una velocidad implacable, si no me creés, preguntale a Luciano Castro. Pero al mismo tiempo nos da una perspectiva sobre la potencia de esta app, tal vez un meme que enviamos haya tenido un alcance del calibre del de Castro, y no lo sepamos, o tal vez reenviamos una cadena sin chequear y ver la cantidad de reenvíos nos de una pauta de sus consecuencias.

Si estás pensando "¡Basta de preludios! ¡Quiero saber cómo hacer para ver cuántas ~@#~½# veces se reenviaron mis mensajes!" la parte que sigue te va a encantar.

Cómo saber cuántas veces reenviaron tus mensajes en WhatsApp​

WhatsApp, reenvío

Se trata de algo tan sencillo que resulta inesperado: podés actualizar o esperar, ya que es una función incorporada en la última beta de WhatsApp, que ya está disponible para quienes utilizan la rama inestable de la app.

Entre otras, la build más reciente incorpora dos funciones nuevas, llamadas 'Información de Reenvío' y 'Reenvío Frecuente'. Una etiquetará el contenido como 'Reenvío Frecuente' y otra te comentará cuántas veces se reenvió el contenido en particular.

Fuente: MDZ