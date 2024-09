Yuyito González y un fuerte anhelo que incluye a la Quinta de Olivos

“Va a ser un tremendo evento, en todo sentido: no solo en lo personal, sino de pareja. Además, me van a presentar a mis suegros. Voy a conocer a sus papás”, aseguró el viernes al aire de su ciclo Empezar el día (Magazine). Además, reveló qué look que pensaba usar en la presentación y aseguró que el lunes lo llevaría puesto al programa.