Viral en TikTok: los exigentes requisitos de una conocida influencer para tener una cita

La joven arrancó diciendo: “ Me tiene que venir a buscar y dejarme en mi casa . Me da igual si me pasas a buscar en un auto, un remise, en bici o en colectivo. Pero me pasas a buscar y me dejas sana y salva en mi casa”. Tras ese picante comienzo, la influencer de TikTok redobló la apuesta.

Danu remarcó que no le gustan las personas que dicen una cosa y hacen otra: “Primera cita. Me decís que elija que hacer y después me lo cambias todo. Si yo te digo ‘vamos a tomar algo’ y vos me tirás ‘dale, de última vamos a tomar algo en mi casa’, es como ¡¿qué?!”.

La joven influencer explicó su punto de vista: “O sea, me decís que tire la idea, la tiro y vos me decís la de tu casa. ¡Es lo peor que me pueden hacer!, ¡lo peor!, ¡me da pánico!, ¡no te conozco!”.

Danu explicó el tercer requisito a cumplir para tener una cita con ella: “No acepto salidas a última hora. La persona que te quiere ver lo organiza con tiempo, no a último minuto. Si lo planificas a esta hora es porque alguien te canceló, estás al pedo o aburrido, así que no”.

Siempre picante, la joven agregó un detalle adicional: “El que invita, paga”.Tras este extenso descargo, la influencer reconoció que “hace más de dos años no me veo con nadie porque ninguno cumple con estos cuatro requisitos”.

El video rápidamente se viralizó en TikTok y la joven recibió muchas críticas, pero también el apoyo de varios cibernautas: “Es que es lógico, menos de eso no podés aceptar”; “Está perfecto, reina. No te conformes con menos”; “Merecemos eso y más”.

La grabación de Danu Cirigliano que se viralizó en TikTok: