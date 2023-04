Viral en TikTok: la abuela que desayuna con café y Fernet

Fuerte discurso Reapareció Cristina y pidió que "no se hagan los rulos" ante el clamor por su candidatura

La anciana es una mujer de fuerte carácter y gran sentido de la ironía, algo que quedó demostrado su nieto la criticó por ponerle Fernet al café y ella le respondió con un contundente: “¡Callate, si vos no sabes nada de la vida!”.

Picante, la abuela intentó convencer a Pablo para que bebiera con ella, pero ante la negativa del joven, la mujer le dijo: “¡No te hace nada! ¡Vos tenés 35 años al pedo!”.

La anciana le relató diferentes anécdotas a su nieto, incluyendo que fue criada “como una gata salvaje” por lo que siempre va a tener los labios pintados de rojo fuerte y atacar a los hombres que intenten aprovecharse de ella.

La abuela aclaró, en uno de los videos que su nieto subió a TikTok, su pasión por los lápices labiales: “Me pinto porque me gusta, me encanta. ¡No lo voy a dejar hasta que me muera!”.

Otra anciana picante

La abuela de Pablo no es la única en ganar popularidad en TikTok. Una mujer llamada Aida Sedano se separó tras 40 años de matrimonio y reveló que nunca se sintió mejor, lo que la convirtió en una gran estrella virtual.

En uno de sus videos declaró: “Fue muy difícil a mi edad después de tantos años de casada, dejar el matrimonio, pero miren ahora donde estoy, puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrar tomates, manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar”.

Y remarcó: “Me tocó ver cuando llegué al mercado a un señor le dijo con los ojos a la mujer que ella agarrara el carro y me acuerdo de esos tiempos. Les juro que yo solo empujaba el carrito, muda, y empacábamos lo que él quería que comiéramos. Que si fue duro dejarlo a mi edad, sí, que no fue fácil, no, que tuve que hacer ajustes en mi presupuesto económico, sí, pero véanme estoy feliz, relajada, contenta, puedo dormir bien, completamente saludable. Sí se puede”.

Autor: Hernán Martín.

Correo: tiorico2@yahoo.com.ar