Video viral en TikTok: el terrible descubrimiento de una mujer, tras un dolor de muela

Trinidad Cabrera , de 20 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires , no soportaba más el dolor de cabeza que tenía y decidió ir a un hospital, pensando que sus problemas se originaban en una muela de juicio.

La joven relató: “Los médicos veían algo en el cráneo, pero no sabían qué era. Para el sobreturno tenía que esperar más de un mes y yo no aguantaba más, así que fui por mi cuenta al Hospital de Clínicas. Tenía un tumor que había que operar cuanto antes ”.

Asustada por la situación, Trinidad compartió un video en TikTok donde contaba su historia: “Lo único que quiero es retomar mi vida normal, de cualquier chica de 20 años. Se me frenó la vida”.

La joven recibió dos buenas noticias: la cantante María Becerra compartió su video, lo que ayudó a viralizarlo, y la llamaron los fabricantes de la prótesis que necesitaba para operarse: “No tengo palabras para agradecerles todo. Estoy muy, muy contenta. Al final, se va a terminar. Me dijeron que vieron el video, que tenían toda mi información porque estaban a cargo de mi caso y que se iban a encargar de que el Ministerio de Salud hiciera su parte”.

Esta semana, Cabrera asistió al hospital para hacerse una tomografía detallada y así poder dar comienzo a la fabricación de la prótesis.

“Estoy muy ansiosa, contenta pero ansiosa. Se viene algo difícil, pero tengo a mucha gente alrededor que me apoya y recobré la esperanza”, confesó Trinidad.

Además, reconoció que el diagnóstico fue “un antes y un después” en su vida: “No paraba porque quería hacer cosas para, el día de mañana, estar mejor parada económicamente y me privaba de un montón de cosas. Incluso perdí amistades. Ahora, me doy cuenta de que tenía todo para ser feliz y no lo valoraba”.

Y cerró diciendo: “La salud y el bienestar de las personas son primordiales. La gente no puede perder lo que necesita para seguir viviendo. Sé que lidiar con esto es difícil, pero siempre hay un lado positivo para ver”.