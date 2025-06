Video: en Formosa, una diputada fue agredida por una patota de 15 mujeres

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LeandroZdero/status/1937848747805044796&partner=&hide_thread=false MI SOLIDARIDAD con la diputada formoseña Agostina Villaggi la violencia no es el camino, sino la tolerancia el respeto para fortalecer la democracia

Repudio el ataque de quienes se creen dueños de hacer lo que quieren. pic.twitter.com/2JtIWV0Im9 — Leandro Zdero (@LeandroZdero) June 25, 2025

La legisladora, referente de la Unión Cívica Radical, describió que, como parte de su campaña, viene realizando recorridas a caballo por diferentes localidades de la provincia, compartiendo comidas típicas con vecinos. “Estábamos iniciando nuestro recorrido por la ciudad capital. Mi compromiso es recorrer cada rincón y estar al lado de la gente. Cada vez que llegamos a una localidad, organizamos un locro popular. Así lo hicimos en el barrio Lote 111, que es muy popular y diverso”, relató en diálogo con Infobae en Vivo en el programa de la mañana.

Villaggi contó que, a pocos minutos de haber comenzado la actividad, llegó una camioneta “con 15 mujeres” que la increpó: “Nos dijeron que nos teníamos que ir porque ese era el barrio de Marcelo Sosa, actual concejal que pertenece a Gildo Insfrán y que renueva su banca”. Según la diputada, la situación se tornó rápidamente violenta: “Insistieron con palabras muy feas, buscaban intimidarnos y que nos fuéramos. Primero atacaron a los caballos, después comenzaron a arrojarnos barro. En ese caos, en un momento paso por el grupo de mujeres y me dicen ‘rajá de acá’. Les respondí que no me iba a ir, que todos somos vecinos y no hay dueños de los barrios. Ahí me tiran del cuello, me agarraron de los pelos y me tiraron para atrás, directamente al barro”.

La dirigente adjudicó el ataque a una “patota política” y puntualizó sobre su proceder: “Esta es una facción del peronismo en la provincia, liderada por Sosa, que se maneja con recursos públicos y dinero del Estado. Los usan para este tipo de acciones: amedrentar a quienes piensan distinto y blindar territorios donde el oficialismo siente que puede perder votos”. En ese sentido, recordó que incidentes similares ya habían ocurrido en previas elecciones. “No es la primera vez que nos pasa. Cada vez que sienten que hay peligro electoral, extienden estos mecanismos de violencia”.

A lo largo de la entrevista en Infobae en Vivo, la diputada responsabilizó directamente a Sosa y a un entramado político encastrado bajo la protección de Gildo Insfrán, gobernador de la provincia desde hace más de tres décadas.

El comunicado de la UCR por la agresión a una diputada de Formosa

Por su parte, el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en el que responsabiliza al Ejecutivo formoseño y al Gobierno Nacional por la seguridad de Villaggi, el resto de los dirigentes opositores y el normal desarrollo de la participación democrática. Según el escrito emitido por la conducción partidaria, el episodio “ratifica la preocupación por la falta de garantías” para quienes enfrentan políticamente al oficialismo que conduce Gildo Insfrán desde hace más de dos décadas.

El hecho no constituye un caso aislado, según la Unión Cívica Radical, que denunció constantes episodios de intimidación y violencia contra referentes opositores. El texto difundido por la fuerza política subraya que no es la primera vez que cuadrillas organizadas actúan contra militantes y candidatos sin que la Policía de Formosa intervenga para resguardar su integridad física.

Fuente: Infobae