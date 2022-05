Una que sepamos todos: después del locro, Alberto cantó "Sólo se trata de vivir"

El almuerzo fue organizado por el Movimiento Evita, cuyo referente nacional, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, ofició de anfitrión. Las calles aledañas al club fueron valladas y los trabajadores de la economía popular ingresaron al predio de forma ordenada tras realizar una larga fila.

A la salida del almuerzo, aseguró que tras la salida de Roberto Feletti de la Secretaría de Comercio Interior “el gobierno sigue” y “no cambiará nada”.

“Roberto lamentablemente decidió irse, trajimos una persona muy capaz, y el gobierno sigue”, dijo. Luego aseguró que no va a cambiar nada. “Cambió el Secretario de Comercio porque Roberto se fue”, resumió.

En ese sentido, el Presidente afirmó que Argentina tiene “un problema muy serio con la inflación que se está dando en todo el mundo”. Y recordó que fue parte de sus conversaciones con el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez.

"Yo le he pedido a Europa que tome nota de los efectos negativos que la guerra está teniendo. Están empobreciendo al hemisferio sur. Y el sur no tiene más espacio para pasar más hambre", dijo Fernández.

El Presidente evitó hablar sobre las tensiones con Cristina Kirchner y cuando le preguntaron por su relación contestó que “está todo bien”. “Está en Calafate hasta donde yo sé”, agregó con una sonrisa en referencia a su ausencia en el Tedeum.