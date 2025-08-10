domingo 10 de agosto 2025

Terrible

Una persona de temer: las actitudes del asesino serial atrapado en Jujuy

Matías Jurado, el acusado de matar a varias personas se encuentra alojado en un penal del B° Gorriti de Jujuy. A pesar de que se encuentra aislado, todos le temen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El hallazgo de huesos y piel humana en una casa del barrio Alto Comedero, en Jujuy, generó conmoción en todo el país. Ahora se conocieron detalles sobre los días en prisión del hombre acusado de ser un presunto asesino serial de personas en situación de calle, identificado como Matías Jurado.

Desde su ingreso al Pabellón N.º 4 del penal del barrio Gorriti, el hombre de 37 años permanece aislado y sin contacto con los demás internos. Según un medio local, “se mantiene pasivo, sin siquiera interactuar con los otros presos”.

Jurado había estado detenido en tres ocasiones anteriores, pero esta vez enfrenta una imputación distinta: está acusado por el asesinato de un hombre y la desaparición de otras cuatro personas.

El fiscal regional Guillermo Beller confirmó en conferencia de prensa que Jurado alimentaba a sus perros con restos humanos. Además, señaló que las pruebas recolectadas hasta ahora ubican a las cinco personas desaparecidas en la casa del detenido.

image

Los días del presunto asesino serial en Jujuy

Desde el Servicio Penitenciario informaron al medio Jujuy al Momento que Jurado “no habla con nadie, ni tuvo visitas hasta este momento. Solamente se limita a salir una vez al día para tomar un poco de sol y nada más. Sin contacto con otros internos”.

A pesar de compartir el espacio con otros reclusos, el control del lugar es estricto y sencillo para el personal encargado, aseguraron las autoridades: el área “es de fácil control por el personal apostado en el lugar”.

Por otro lado, la inspección de su domicilio dejó evidencias que impactaron a los investigadores. En varios sectores encontraron restos óseos calcinados, manchas que corresponden a sangre y signos claros de combustión.

En la parte trasera de la propiedad hallaron tierra removida, una pala, una carretilla y utensilios de jardinería sugieren la posible existencia de enterramientos clandestinos, según detallaron los pesquisas.

Fuente: Crónica

