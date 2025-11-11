martes 11 de noviembre 2025

Tragedia en Santa Fe

Una nena de dos años murió aplastada luego de que se le cayera la reja de un club

La Policía investiga los motivos por los que se desprendió el portón corredizo mientras la víctima jugaba en la zona gastronómica del predio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una nena de 2 años murió aplastada luego de que se le cayera encima la reja de un club en la provincia de Santa Fe. El trágico episodio ocurrió este sábado por la noche mientras la menor jugaba en la zona gastronómica del Club Sportivo Rivadavia de San Genaro.

Hasta el momento se logró establecer que la chiquita fue aplastada por un portón corredizo que se desprendió de manera repentina por motivos que todavía se están investigando.

Tras el accidente, la familia de la nena y personal de Bomberos Voluntarios intentaron reanimarla de inmediato y la trasladaron con urgencia a una clínica local, según informó el medio Las Rosas Digital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la chiquita perdió la vida a causa de las graves heridas.

El dolor en el club

Sportivo Rivadavia emitió un comunicado donde expresó su pesar por lo ocurrido y anunció la suspensión de actividades. “Acompañamos a la familia en este momento de inmenso dolor”, escribieron desde la comisión directiva de la institución.

“Nuestras instalaciones permanecerán cerradas en señal de duelo por el término de 72 horas y suspendidas todas las actividades deportivas por igual término”, indicaron en el texto. Además, resaltaron que “las autoridades competentes determinarán las circunstancias de esta dolorosa pérdida” y agradecieron el respeto y comprensión de los socios.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre las condiciones en las que se encontraba la estructura metálica que provocó el accidente ni si hubo antecedentes similares.

La justicia local inició una investigación para determinar responsabilidades y posibles fallas estructurales o de seguridad en el sector donde ocurrió el hecho.

El Club Sportivo Rivadavia de San Genaro es uno de los espacios con mayor historia en la zona. Fue fundado el 25 de agosto de 1918 y lleva adelante, además de actividades deportivas, encuentros culturales y sociales.

