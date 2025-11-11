martes 11 de noviembre 2025

A escopetazos

Jubilado mató a un ladrón que había ingresado a robar a su vivienda

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y las autoridades de la Justicia creen que el hombre, de 75 años, obró en legítima defensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El jubilado utilizó una escopeta para actuar contra el ladrón que entré en su vivienda.

Un jubilado de 75 años mató a disparos de escopeta a un ladrón encapuchado, que ingresó con fines de robo a su vivienda, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en la noche del lunes y se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia, en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona lesionada en una finca, situada en la calle 12 de Octubre al 6000.

Según agregaron los informantes, al arribar al lugar, los efectivos policiales hallaron a un individuo, que yacía herido de bala y entonces el morador de la casa, de 75 años, les señaló que era un delincuente, que había entrado al domicilio para consumar un asalto.

Trascendió que, en la narración, el septuagenario agregó que, mientras descansaba, observó que dentro de su vivienda había un sujeto que estaba encapuchado y que, por tal motivo, le había efectuado disparos con una escopeta Mossberg 12.70.

A raíz de lo ocurrido, al sospechoso, de 40 años, lo condujeron de urgencia al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de Vega, donde perdió la vida por las severas lesiones.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba certeros impactos de arma de fuego tanto en el brazo derecho como en la región del estómago. Además, se incautó la escopeta que había sido usada por la víctima de lo acontecido.

Expediente

Consta en el expediente que se alcanzó a certificar que el ladrón accedió a la vivienda habitada por el jubilado luego de violentar el alambrado de una ventana.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio en ocasión de robo”, la Unidad Funcional N° 8 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción, cuyas autoridades, hasta el momento, decidieron no detener al morador del mencionado inmueble, porque consideraron que actuó en legítima defensa.

FUENTE: Crónica

