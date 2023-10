Un tiktoker preguntó cuál es el mejor invento argentino y las respuestas fueron increíbles

También hubo espacio para el mate (no podía faltar), el colectivo y dos personas coincidieron en el alambre de púas (que tampoco es un invento nacional: fue patentado por Michael Kelly, ciudadano norteamericano, en 1868).

Sin embargo, una respuesta descolocó al tiktoker. Una persona, ante la consulta del joven, respondió: “El mejor invento argentino es el tango, sin dudas”.

El video tuvo medio millón de visualizaciones en TikTok y, en los comentarios, la mayoría de los cibernautas consideraron que el bypass es el mejor invento argentino: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue el dulce de leche, pero sin duda que el mejor es el bypass”; “El bypass: hay gente que no sabe que el bypass lo inventó un argentino, René Favaloro, el tipo más infravalorado de la historia argentina”; “Bypass, salva vida, gran invento. René Favaloro, ¡que Dios te tenga en la gloria!”; “El mate y el asado fueron los primeros que se me vinieron a la cabeza, pero sin dudas el mejor es el Bypass, te amamos, Favaloro”; “Los que dicen el dulce de leche creo que no saben la historia del bypass”.