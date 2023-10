Un repartidor se volvió viral en TikTok por los ingeniosos apodos que les pone a sus clientes

El repartidor que pone apodos @emaaa.jb El repartidor que pone apodos sonido original - Emita.jb

Los usuarios de TikTok llenaron de elogios al repartidor por su sentido del humor y la picardía: “Te amo, repartidor que pone apodos”; “Soy boliviano y viví en Argentina un tiempo, la gente es muy buena onda, muy cálida, este crack me acuerda los amigos que tenía ahí”; “Viene a traerme el pedido y lo invito a comer”; “Sos el ejemplo de que cuando hay dedicación cualquiera en cualquier espacio se destaca del resto”; “Naaa, gente como este tipo hace falta en el mundo. Gente copada y buena onda dando apodos a la gente. Sos un capo, amigo”; “Que feliz me haría algo así. Muy buen contenido”; “Si tenía $500 de propina, le agregó el doble si me llamas avión de caza, jajaja”; “Un repartidor cuando era chico siempre me decía piolín y no me conocía”; “Gente que te alegra el día sin darse cuenta, ¡que grande!”; “Seguí con estos videos, chabón. Me alegraste la noche, aluvión de amor”.