Un pitbull enfurecido provocó un desastre: mató a un caniche e hirió a tres personas

En la localidad bonaerense de Guernica se vivió una trágica escena cuando un perro pitbull se escapó y salió a la calle. Mató un caniche e hirió a tres personas, dos niños y su padre. Como si fuera poco, la dueña del animal más grande no asistió a los heridos y hasta culpó al hombre de haber maltratado a su animal cuando intentaron separarlo del más pequeño.

Luego de ensañarse con el pequeño perro, el animal atacó a los niños que intentaban salvar a su mascota. La niña sufrió una profunda herida en su pierna y el niño recibió ayuda de una vecina que se lo llevó a su casa para asistirlo. El caniche no sobrevivió al ataque y falleció en el mismo lugar.

herida.jpg La menor, lastimada por el pitbull. (Imagen gentileza elbonaerense.news)

Pero la situación no terminó ahí. La dueña del pitbull trató de atacar al padre de los menores, argumentando que maltrataban a su perro cuando quisieron separarlo del caniche. Incluso la propietaria no se hizo responsable de lo que ocurrió, y hasta no brindó asistencia a la familia.

Como si fuera poco, la mujer indignada hizo un descargo en las redes sobre lo que había ocurrido con el animal. Para su sorpresa, hubo más vecinos que alegaron haber sido atacados por su pitbull.

(Con información de ElBonaerenseNews)