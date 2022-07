Por primera vez en su casa, el niño atacado por un pitbull en Caucete se recupera pero teme salir

En su casa , con un gorrito de uno de sus juegos favoritos y en brazos de su mamá , Isaías (2) recibió a este medio. El sombrero, explica su madre, es porque “siempre que lo viene a ver alguien me lo pide porque no quiere que le vean las heridas”.

María agradeció a la gente por las cadenas de oración que hicieron para que su niño se recupere. “Él entiende todo lo que ha pasado, mucho dolor ha tenido. Ahora queda darle fuerza para que salga adelante que es lo único que nos interesa", agregó.

IMG_6954.JPG

La salud de Isaías es buena. La mamá le cura las heridas de la cabeza, donde le realizaron injertos. Este próximo martes 26 de julio tiene cita con el cirujano plástico para ver cómo continuar con el tratamiento.

El perro que atacó a Isaías fue llevado a la casa de un familiar del dueño y la otra mascota que tenía la familia, de la misma raza, fue a parar a otra vivienda. El pitbull que mordió a Isaías se encuentra a dos cuadras de la casa donde sucedió todo. “El peligro sigue, los niños ya no quieren salir a jugar por miedo”, agregó una familiar del pequeño.

IMG_6944.JPG Yair, el hermano mayor de Isaías que también pudo haber sido atacado por el pitbull

“Ninguno de ellos -la familia del animal- se preocupó por él. Me hubiera gustado que aunque sea hayan preguntado pero esto no va a quedar así. De igual manera, esto no va a quedar así porque voy a luchar por lo que le toca a Isaías”, finalizó.