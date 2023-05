Un pastor evangélico destruyó una imagen del Gauchito Gil "en el nombre de Jesús"

“Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mira que grandote que es”, se escucha en los primeros segundos de la filmación. “Tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”, manifestó el joven pastor evangélico y enseguida su compañero comenzó a destrozar la imagen del gaucho popular.

El lugar se encontraba lleno de imágenes como ofrendas, pero en cuestión de segundos quedó completamente destruido. En primer lugar, golpearon la cara de la figura religiosa correntina, y después la sacaron de la cruz. En el piso quedaron los objetos que acompañaban el altar del hombre al que muchos argentinos le rezan para pedir milagros.

Sucedió en Corrientes y las imagenes despertaron todo tipo de comentarios.

Uno de los autores se hace llamar “Predicador Ezequiel”, quien en medios nacionales señaló que tiene fundamentos bíblicos. “Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablar sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar”, detalló a TN.

Además, señaló que la figura del Gauchito Gil es “una abominación ante los ojos de Dios. Si nosotros rompemos un altar estamos cortando en el ambiente espiritual, con accidentes, trabajos, muerte, ofrendas y sacrificio hechos a el diablo”, sostuvo.

Al viralizarse el video, los usuarios no demoraron en mostrar su indignación y molestia. “Yo que el chabón estaría temblando de miedo por las consecuencias de lo que se atrevió a hacer”, fue uno de los comentarios que tuvo el video. “Mirá que no creo en nadie, pero me dio bronca esto. Cero respeto”, sumó otra joven.

“La justicia divina existe, el karma también, todo lo que haces, lo que profesas, lo que das, lo recibís el doble”, “No soy devota del Gauchito Gil en particular, pero me dolió lo que hicieron, hay mucha gente para la que es importante. Además, hay una violencia innecesaria en destruirle la cara y burlarse. Qué pobreza de espíritu, no creo siquiera que otros pastores del bien estén de acuerdo”, señalaron otros usuarios.