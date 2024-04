Un asesor económico de Javier Milei aseguró que la inflación de marzo puede haber bajado a un dígito

Consultado por CNN Radio por la recesión y la baja del consumo, señaló que puede haber quedado en un dígito. “Lo que tenemos que ver, es lo que en inglés se usa la palabra ‘price discovery’. ¿Qué quiere decir price discovery? Bueno, en definitiva, pusieron precios que la gente no quiere convalidar con su bolsillo. Es decir, hay muchos precios que están puestos suponiendo un dólar de $1.500 o más, y hoy el dólar vale $1.000. Entonces, los que van a comprar puede ser que no puedan comprar y también puede ser que elijan no comprar”, precisó.

“El principal problema macroeconómico es atacar la inflación. Ahora, una vez que vos puedas resolver eso, habrá que ver qué es lo que pasa a nivel individual de cada empresa, y por supuesto, habrá las que hacen las cosas bien y las que hacen las cosas mal”, agregó.

También, Boggiano señaló: “Cuando vos empezás a tener precios que reflejan el costo real de las cosas o el valor real de las cosas, vas a tener algunas actividades que puedan dejar de tener sentido. Puede ser que haya actividades que tengan sentido hacer con la luz ultra barata, subsidiada, y cuando la luz vale lo que tendría que valer, esa actividad deja de tener sentido económico. Entonces, vas a estar atravesando toda esta transformación también”.

Luego de marcar 13,2% en febrero, desacelerando respecto a enero, el economista afirmó que la inflación podría haber sido de un dígito en marzo.

Por otro lado, y haciendo un balance de la gestión del gobierno, dijo: “Hay algunas cosas que son inequívocas, que todos tenemos que aprender a mirar. Y una de ellas es los precios de los bonos. Y mucha gente dice bueno pero con los precios de los bonos la gente no come más. Y yo estoy de acuerdo. Pero si los precios de los bonos no suben, quiere decir que el rumbo económico o macroeconómico de la Argentina está mal. Y los bonos no están subiendo, los bonos están subiendo como si fueran un cohete”.

Por ejemplo, mencionó el bono AL30, “un bono en dólares con vencimiento corto, el cual valía 24 centavos y ahora vale 54. Subió 120% en 100 días desde que asumió Milei. Esto tiene que ver con la férrea decisión de tener cuentas superavitarias”, precisó.

Además, aseguró: “Me parece que lo que hay que destacar es que es la primera vez en 20 años que tenemos un superavit fiscal. Entonces, por supuesto que toda la dinámica cambia, porque estamos acostumbrados a la dinámica de ver cuánto va a subir el dólar y cómo le va el dólar con respecto a la inflación”.

“A mí lo que me interesa también es que ahí es donde votan con el bolsillo aquellos que toman decisiones económicas. Por supuesto, eso se traduce en un riesgo país cayendo. Todo el mundo está viendo qué es lo que están votando con su dinero todos los días inversores de cualquier índole, porque al final el capital no tiene nacionalidad. Inversores argentinos, internacionales, es irrelevante. Pero eso lo que hace es confirmar que el mercado cree que el rumbo económico que ha adoptado el presidente Milei es el adecuado”, consideró.

Por otra parte, explicó: “Por supuesto que Milei, ha dicho muchas veces que quiere bajar los impuestos y podría hacerlo si Argentina tuviera credibilidad. Ahora, hoy, sólo puede hacerlo en la medida que mantenga el superávit fiscal. Y eso es un problema porque a él le convendría, o al país probablemente le convendría, bajar impuestos y quizás correr a algún déficit fiscal si tuviera credibilidad”.

FUENTE: Infobae