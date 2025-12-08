lunes 8 de diciembre 2025

Récord

Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6: cuánto se llevó

Un apostador de Reconquista acertó la Revancha del Quini 6 y se convirtió en el ganador del mayor premio en la historia del juego, en una edición que batió récords y dejó vacantes en las demás modalidades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-08 at 5.49.34 PM

Un vecino de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, se convirtió en el nuevo millonario del país tras ganar el mayor premio entregado en los 37 años de historia del Quini 6. La cifra obtenida, $8.800 millones, surgió de la combinación de los números 05, 15, 25, 33, 40 y 45, que resultaron ganadores en la modalidad Revancha, según confirmó la Lotería de Santa Fe.

La entidad explicó que el pozo creció a un ritmo inédito impulsado por la expectativa que se generó durante las últimas semanas. La fuerte participación, que superó el millón setecientas mil apuestas, volvió a demostrar la enorme convocatoria del juego poceado más popular del país y la capacidad de generar entusiasmo con la posibilidad, remota pero real, de un golpe de suerte.

El sorteo también dejó varias vacancias. En el Tradicional, con los números 01, 07, 15, 29, 40 y 45, no hubo ganadores, lo que permitirá que el pozo se acumule para el próximo miércoles. Lo mismo ocurrió en La Segunda, cuyos números 04, 16, 29, 31, 34 y 45 tampoco encontraron acertantes. En cambio, la modalidad Siempre Sale tuvo 70 beneficiados, cada uno con un premio superior a los $5 millones, tras acertar los números 05, 14, 17, 29, 33 y 43.

La emoción por el premio récord vino acompañada de consultas sobre cuánto dinero recibirá finalmente el ganador. Desde octubre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reemplaza a la AFIP en la aplicación del impuesto a los premios de juegos de azar. Según la Ley 20.630, los montos obtenidos en loterías y sorteos están sujetos a una retención del 31% sobre el 90% del total ganado, esquema que ya había sido aplicado en otros premios millonarios y que también rige para esta ocasión.

