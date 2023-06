Un albañil sanjuanino en juicio por ser parte de una organización narco internacional

Por otro lado, respecto a Domingo Alberto Caro, otro de los imputados oriundo de Tucumán, este no fue notificado aún puesto que, al momento de presentarse en su casa la Policía de Tucumán, un familiar explicó que el hombre estaba detenido en el Penal de Colonia Pinto, de la misma provincia.

En tanto, el imputado Roberto Leirman, también de la misma provincia, si estuvo presente en el juicio, pero a través de videoconferencia desde la Cámara de Apelación de Tucumán.

"Nosotros no vinimos a vender droga, ni hacer un punteo, ni nada de eso. El motivo por el cual yo vine a Santiago del Estero fue por tema de trabajo." fue la declaración de Guzmán escuchada en esta audiencia donde además, explicó que al momento que es detenido junto a Enrique Daniel Cuevas, de Santa Fe, y Eva Portillo López Quiñónez, Paraguaya, en Santiago del Estero, según su relato, solo estaban haciendo una compra-venta de un terreno y una camioneta.

"Tengo entendido que el señor Cuevas le iba a vender una camioneta a la señora Portillo, por lo cual iba a recibir un terreno en forma de pago y plato. Al llegar a la casa de Santiago vimos el terreno el cual al señor Cuevas le gustó. La señora Portillo le pidió la camioneta con su nieto para buscar los papeles de la casa, plata, no sé qué tenia que hacer." sostuvo.

Y agregó, que al momento en que Gendarmería los intercepta, no se fugaron: "Yo me quedo con Cuevas viendo el terreno. A Cuevas le gustó. Como a las dos horas regresa la señora diciendo si podíamos hacer la transacción la otra semana porque había tenido un inconveniente. El señor Cuevas dijo que no había drama, y la señora nos pidió que la acercáramos a La Banda, a lo que Cuevas le dijo que sí que no había drama. En el camino, al salir de la casa, alrededor de 50 kilómetros, nos atraviesa una camioneta gris, nos pasa. Nosotros volvemos a pasar la camioneta, y la camioneta nos vuelve a pasar. Y en eso que nos vuelven a pasar, sacan armas y yo veo la insignia de Gendarmería Nacional, ahí es donde nos detuvimos, nunca nos fugamos." relató Guzmán.

Causa

Veinte “capos” llegaron al banquillo del Tribunal Federal en Catamarca luego de cuatro años después de que fueron detenidos acusados de conformar una organización internacional que traficaba droga en Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, San Juan y la propia Catamarca.

La organización fue desbaratada luego de redadas que se realizaron en junio de 2019 en distintos puntos del país, y tras el entrecruzamiento de llamados telefónicos dispuesto por la Justicia de Catamarca.

La hipótesis es que la “banda” ingresaba droga de Paraguay, con destino Buenos Aires. La "enfriaban" en diferentes provincias, incluidas La Banda y Las Termas de Río Hondo.

Veintena de “capos” de la droga

En total, hay veinte imputados en la causa, entre los cuales hay tres policías riojanos, cuatro paraguayos, comerciantes porteños, tucumanos, santafesinos y sanjuaninos, apresados en el punto limítrofe entre Tucumán y Santiago del Estero.

Los imputados son: Mario Alberto Rolón y Ernesto Rubén Rolón; Jonathan Exequiel Ríos ("Chichilo"), mecánicos catamarqueños; Miguel Ángel Silva ("Gordo"/ "Cuky"), catamarqueño, chofer; Juan Alfredo Vázquez, La Banda, comerciante; Alejandro Rafael Vásquez, bandeño, pintor; Daniel Enrique Lastra, bandeño, comerciante; Mauricio Ricardo Jaime, tucumano domiciliado en Las Termas, técnico en refrigeración; Ada Karen Sase Muñoz Oblitas, ama de casa, tucumana; José Roberto Leirman, tucumano, policía (R); Héctor Orlando Soria, tucumano, mecánico; Eva Portillo López de Quiñónez, modista paraguaya; Toribio López Estigarribia; paraguayo, albañil; Enrique Daniel Cuevas, técnico en turismo de Santa Fe; Eduardo Darío Guzmán, albañil de San Juan; Alex Fabián López Quiñónez, paraguayo, estudiante; Domingo Alberto Caro, Gustavo Fabián Cattania, Carolina Noemí Lizárraga y Rodrigo Facundo Villazur comerciantes, de Tucumán.

