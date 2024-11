Un actor argentino intentó matar a su ex pareja de 28 puñaladas en una pizzería

Este último lunes, un hombre de 41 años ingresó a la pizzería Big Pizza ubicada sobre la calle Quesada en Belgrano, armado con un cuchillo. Allí, atacó a una empleada del local, su ex pareja: le dio, al menos, 28 puñaladas. “Mi hija no me quiere”, gritaba el hombre. Otro empleado del local intentó disuadirlo, armado con un caño. El agresor, en cambio, intentó quitarse la vida, con un corte en su cuello, anunciándolo en voz alta: “¡Me voy a matar!”.