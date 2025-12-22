lunes 22 de diciembre 2025

Brutal

Tremendo accidente en la ruta 9 dejó 5 muertos

Además de los 5 fallecidos, hay tres personas heridas que pelean por su vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un brutal accidente vial conmocionó este lunes a la provincia de Santiago del Estero, donde un automóvil y una camioneta colisionaron de frente en la Ruta Nacional 9, a la altura del departamento Río Hondo.

El saldo es devastador: cinco personas perdieron la vida de forma instantánea y otras tres luchan por su vida en un centro de salud regional.

El siniestro ocurrió pasadas las 13 horas en las cercanías de la localidad de Arbolito. Por causas que los peritos de Criminalística intentan establecer, un Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux impactaron a alta velocidad en un tramo recto de la calzada, provocando una escena de destrucción total.

La violencia del choque no dio oportunidad a cinco de los ocupantes, quienes fallecieron en el lugar antes de la llegada de las unidades de emergencia. En tanto, tres sobrevivientes fueron rescatados entre los hierros y trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas de Río Hondo.

En tanto, aunque la policía aún mantiene en reserva las identidades de las cinco víctimas fatales a la espera de notificar a sus familiares, se conocieron los nombres de las personas que permanecen internadas con pronóstico reservado: Eduardo Palomino, quien es funcionario de la municipalidad de Amicha; Niten Corregidor y Camila Bulacio.

En el sitio del accidente trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 57, junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios y especialistas en accidentología vial. Los peritajes preliminares buscan determinar si el choque fue producto de una maniobra de sobrepaso fallida o de un desperfecto mecánico en alguno de los rodados involucrados.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en la Ruta 9 se vio interrumpido parcialmente durante varias horas, mientras los equipos de rescate trabajaban en la remoción de los vehículos y la limpieza de la cinta asfáltica.

