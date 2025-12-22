Juan Grabois: "La interna entre La Cámpora y Kicillof me la paso por las bolas"

Juan Grabois, enojado con los incidentes entre la policía y los trapitos en Quilmes.

Juan Grabois criticó en muy duros térmicos el operativo de seguridad en Quilmes, que derivó en un violento enfrentamiento entre trapitos y la Policía local, en medio de una protesta mientras en el Concejo Deliberante trataban un proyecto sobre estacionamiento medido.

" La interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas , pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga ", posteó el dirigente social en X.

El mensaje apunta a la intendenta Mayra Mendoza, dirigente camporista, y su disputa con el Movimiento Derecho al Futuro, que lidera en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre", sentenció Grabois.

Además, el diputado nacional por Fuerza Patria pidió la liberación de una de las manifestantes detenidas durante el operativo policial.

El hecho se produjo este lunes cuando un grupo de trabajadores ingresó por la fuerza al estacionamiento del Palacio municipal, arrojaron piedras y se enfrentaron a los efectivos que respondieron con palos y gases.

"Entraron a los piedrazos", denunció Mayra Mendoza, la intendenta que tomó licencia para asumir como legisladora bonaerense. "Lamentable lo de la intendencia de Quilmes", retrucó Grabois.

El enfrentamiento se produjo a metros de donde funciona el Concejo Deliberante donde se debatía la aprobación de una nueva ordenanza de regulación que aprueba "los estacionamientos medidos".

Desde el municipio se explicó que se busca instalar un sistema de estacionamiento privado, que los manifestantes denuncian contra el trabajo que realizan.

FUENTE: Clarín