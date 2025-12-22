lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro vial

Tragedia en Bariloche: dos jubilados murieron tras caer con el auto por un barranco

Producto del accidente, el conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a un hospital local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trágico accidente tuvo lugar en la ciudad de Bariloche, donde dos jubilados murieron tras caer con el auto por un barranco. Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado al hospital. Se desconocen las causas del accidente.

Lee además
Juan Grabois, enojado con los incidentes entre la policía y los trapitos en Quilmes.
Fuerte reacción

Juan Grabois: "La interna entre La Cámpora y Kicillof me la paso por las bolas"
Cristina Kirchner evoluciona bien de su operación de apendicitis.
Nuevo parte médico

Cristina Kirchner está sin fiebre, con drenaje por la operación y seguirá internada

El terrible hecho ocurrió el viernes pasado por la noche, sobre la Ruta Nacional 23 en el sector de Estancia San Ramón, a unos 27 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Allí, un Renault 9 de color blanco cayó al vacío tras perder el control en una curva.

Según trascendió, las víctimas fatales fueron un hombre de 76 años y una mujer de 77, ambos vecinos del barrio El Maitén. Por otro lado, el conductor del auto, un hombre de 81 años, fue rescatado con vida.

Se trata también de un vecino del barrio El Maitén, quien debido a las heridas que presentaba fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde se encuentra internado.

Tras el trágico accidente, personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro trabajó en el lugar del hecho. El caso quedó a cargo de la fiscalía en turno de Bariloche, que está llevando a cabo las tareas investigativas. Se busca determinar las causas del accidente.

Temas
Seguí leyendo

Fue internado, se fue sin el alta, volvió golpeado y murió: qué reveló la autopsia

Mató a su suegro a puñaladas, le robó la jubilación y pagó un asado para sus amigos

Golpeado hasta la muerte: cinco presos por un brutal linchamiento vecinal por el robo de una garrafa

Detienen a un delincuente que atacaba a sus víctimas con una máscara de payaso

Decía ser vidente y usaba tarántulas, víboras y yacarés para hacer rituales: preso por maltrato

Condujo cinco cuadras en contramano, chocó a otro auto y volcó: hay seis heridos, entre ellos un nene

Horror en San Luis: asesinan a puñaladas a una mujer y a su hija y apuntan a una pareja que está prófuga

Tragedia vial: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fue internado, se fue sin el alta, volvio golpeado y murio: que revelo la autopsia
Misterio

Fue internado, se fue sin el alta, volvió golpeado y murió: qué reveló la autopsia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales
Video

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.
Datos oficiales

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones. video
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría
San Martín

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa video
La vida fuera de la cancha

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa