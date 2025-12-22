lunes 22 de diciembre 2025

Un asesino en la familia

Mató a su suegro a puñaladas, le robó la jubilación y pagó un asado para sus amigos

El crimen ocurrió en enero de 2023 en la casa de la víctima, en Catamarca. El acusado, yerno del hombre, fue sentenciado en las últimas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Raymundo Barrionuevo, un jubilado que vivía solo, fue brutalmente asesinado en el marco de un robo y tras la investigación pertinente se descubrió que el criminal había sido su propio yerno quien, después de cometer el acto, invitó a sus amigos a comer un asado y posteriormente se hizo presente en el velatorio de la víctima.

Un jurado popular declaró culpable a Condorí como autor del delito de "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa", en el marco de un juicio por jurados desarrollado en la capital catamarqueña.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal de la Cámara Penal N°1, Alejandro Dalla Lasta, junto al fiscal de instrucción N°9, Jonathan Felsztyna, quien tuvo a su cargo la investigación y llevó la causa a juicio, y por Dante Coronel, de la Oficina de Juicio por Jurados del Ministerio Público.

El debate fue dirigido por la Dra. Daniela Barrionuevo, quien actuó como jueza directora, supervisó el desarrollo de las cuatro jornadas de audiencia y brindó las instrucciones finales al jurado popular, que deliberó hasta arribar al veredicto.

La audiencia se desarrolló en la Sala de Audiencias del Poder Judicial. La jornada final se extendió desde las 9 hasta alrededor de las 21 horas y en donde un jurado popular —integrado por 12 miembros titulares y 4 suplentes, con paridad de género— luego de la deliberación de una hora, emitió el veredicto unánime de culpabilidad. La audiencia de cesura fue fijada para el martes próximo a las 9 horas.

FUENTE: Crónica y La Unión Digital

