Tras defender a las petroleras, Milei pidió liberar el precio del combustible

Al ser consultado por la escasez de combustibles durante una conferencia de prensa en Tucumán, Sergio Massa manifestó: "El sector petrolero argentino está batiendo los récord de producción. Alguno de ellos especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación y guardaron; hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de descongelamiento, y se hablaba del 20% de aumento, de 40% de aumento, entonces guardaron".

"El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global, un tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos y hacen valer su potencia económica”, continuó.

Y remarcó: "Para que quede claro si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es para los argentinos; y en segundo lugar, esto es muy importante para las provincias del norte y el centro, les guste o no les guste a las petroleras vamos a hacer crecer el cupo de biocombustibles, porque es clave para el crecimiento y abastecimiento de las metas ambientales del país”.

Fuente: Minuto Uno