TikTok: un abogado reveló trucos para no pagar multas y se volvió viral

Las multas de tránsito generan mucho enojo en los conductores, especialmente en un país como Argentina , donde se labran miles de infracciones por día que implican desembolsar grandes cantidades de dinero; por ese motivo, se viralizó un video en TikTok donde un abogado llamado Juan Manuel González reveló su “truco” para no tener que abonar las carísimas multas actuales.

González dio su caso particular como ejemplo: “Yo pedí que se remitieran las actuaciones al juzgado de faltas de mi domicilio, esto tuvo muy buen resultado”.

El abogado leyó el mensaje que recibió: “Estimado, su reclamo ha sido solucionado. El dominio no posee actas pendientes de resolución al día de la fecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El hombre explicó que los procesos administrativos pueden ser anulados de manera muy simple: “Enviar una multa para ser remitida que probablemente no se pueda cobrar no tiene ningún sentido para una administración”.

González remarcó que se puede hacer este proceso “siempre y cuando la multa” se genere a más de 60 kilómetros del lugar donde se vive.

El video se viralizó en TikTok y generó toda clase de reacciones, desde felicitaciones hasta duras críticas: “¡Fabuloso el dato!”; “Excelente y espero que sea así de fácil”; “Como no te encontré hace un mes... ¡ya pagué los 15 mil!”; “Yo aprendí que para no pagar multas es mejor no cometerlas”; “El típico abogado chanta argentino: graduado de la Universidad del verso”; “Así estamos como país por abogados como vos”; “Como diría Pappo: ¡Buscate un laburo honesto, ladri!”.