TikTok: la impensada reacción de dos empleados de Telecentro al ver el ropero de un cliente

Puede pasar "Es medio lento": le tiró una indirecta a un compañero de gimnasio, no la "cazó" y se volvió viral

Me calleron los de Telecentro…. Y lo que menos me hicieron es arreglar el cable Las camisetas son todas originales y se coleccionan #cable #telecentro #argentina @tatovalenzuela Me calleron los de Telecentro…. Y lo que menos me hicieron es arreglar el cable Las camisetas son todas originales y se coleccionan #cable #telecentro #argentina sonido original - Cienxciento futbol

"Me cayeron los de Telecentro… Y lo que menos me hicieron es arreglar el cable. Camisetas son todas originales y se coleccionan", expresó el usuario @tatovalenzuela, mostrando cómo los dos hombres estaban con sus respectivos uniformes tomando fotos de las remeras.

La publicación se volvió viral en la mencionada red social, ya que registró más de 800 mil reproducciones, más de 50 mil likes y cientos de comentarios. Los principales mensajes de los internautas fueron los siguientes: "Yo ni loco dejo que me toquen las camisetas de colección. Además, te descuidas y chau"; "No te descuides porque vuelven y no amigablemente"; "Yo los guardo en una caja de cristal. Ni dejo que la toquen", entre otros.