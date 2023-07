TikTok: La conmovedora reacción de un perrito robado tras reencontrarse con su dueño

Al comienzo, se ve al hombre decir, mientras maneja su moto hacia el lugar donde, supuestamente, se encuentra la mascota: “Después que me robaron mi perrito lo encontré a un año. Pensé que no me iba a reconocer”.

En las tiernas imágenes se ve, primero, al animal acercarse con muchas dudas, pero luego, al ver a su antiguo dueño, ya no se despega más de él, mientras llora muy emocionado.

Esta historia, con final feliz, tuvo más de 7.6 millones de visualizaciones en TikTok y recibió 800.000 “Me gusta” y 13.000 comentarios.

Algunas de las tiernas frases que le dejaron los cibernautas fueron: “Ellos no olvidan. Me pasó: se me perdió mi perrita y al año la encontré y volvió a casa”; “Ese es el momento donde todo hombre llora”; “Señores, a mí me ocurrió lo mismo, la encontré 8 meses después y al vernos lloraba del mismo modo”; “¡Como llora de alegría! Ellos no olvidan”; “Jamás te va a olvidar. Morirá a tu lado. Es un amor eterno, puro, noble, leal. Ducky, mi vida, hermoso. Lloré y lloré y sigo llorando”; “Ayyy, ¡lo que lloro ese perrito por favor!”; “Los animalitos no olvidan, somos nosotros quienes, a veces, olvidamos”; “Un perro nunca olvida la primera voz que escucho”; “Es difícil no llorar”.