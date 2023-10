Tiene 15 años y su mamá lo abandonó, pasó por tres hogares y todavía no lo adoptan

Lucio tiene tan solo 15 años y su historia conmovió a miles de personas. A tan corta edad, pasó por tres hogares distintos a lo largo de su vida, ya que su familia biológica no estaba en condiciones de darle la vida que se merece. “Mi mamá me decía ‘voy a cambiar’, ‘voy a cambiar’ y no lo hacía. Entonces, si no lo va a hacer listo, ya está. Va a haber una familia que sí me quiera. Sueño con una familia”, expresó con total madurez para sus 15 años en diálogo con Radio Sudamericana.