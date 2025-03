Terror en un colegio: un alumno quiso atacar a sus compañeros con un machete

“¡Quiere entrar a la escuela, por favor que venga urgente, que se acerque personal policial a ver, por favor! Tenemos dos profesores que quedaron en la puerta, pero no creo que puedan hacer mucho”, se escucha a una maestra en uno de los videos que se viralizó en las redes sociales.

Para ese momento, según el audio, el joven se encontraba ya acompañado por su madre, “pero tampoco lo puede detener”, asegura la maestra y describe: “Estamos desesperados. El chico está arrinconando a los profesores en la puerta”.

De un momento a otro, mientras la mujer seguía hablando con la policía, la situación se descontroló: “¡Entró al curso! ¡Ay Dios mío!, grita la mujer desesperada.

En otro video se ve el momento en el que el joven logra abrir la puerta del aula a la fuerza, en medio de un griterío. Segundos después, otra profesora ingresó al curso para intentar detenerlo, mientras el resto de los alumnos escapaban del lugar.

Terror en una escuela de Salta: por qué se habría producido el ataque

El chico de 14 años tenía antecedentes violentos en su escuela anterior. En estas semanas, había protagonizado varias idas y vueltas con sus nuevos compañeros, por lo que las autoridades del colegio habían decidido convocar a su madre a una reunión.

Según informaron medios locales, horas antes de este nuevo incidente violento, el acusado habría mantenido un ida y vuelta con un compañero que habría desencadenado en esta situación. Aparentemente, el imputado habría molestado a una adolescente, por lo que el otro alumno le habría pedido que dejara de hacerlo.

Esto habría desatado un estado de violencia total sobre el adolescente debido a que, según la supervisora general de Educación Secundaria, Claudia Casas, su compañero “le habría dicho palabras groseras e, incluso, le habría aplicado algunos golpes en la espalda”.

Tras el recreo, se cree que el adolescente se habría retirado del colegio, para regresar más tarde con el machete escondido en su mochila. Versiones indicaban que habría tomado el arma del auto de su madre, quien ya había llegado a la escuela para mantener una reunión con los directivos.

El adolescente del machete fue detenido

"La reacción de los docentes, la directora y el equipo fue intentar reducirlo hasta que un profesor logró quitarle el machete”, contó Casas.

Tras esto, el adolescente escapó del colegio y la policía de Salta dispuso una consigna policial en su casa para lograr retenerlo.

El agresor finalmente fue encontrado y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que es investigada por la fiscal penal juvenil 1, Carolina Mateo Bellini.

Casas confirmó además que el atacante no volverá a la escuela de Villa Esmeralda por encontrarse en un proceso judicial.

Si bien en un primer momento la calificación legal del hecho era por “lesiones, amenazas y daños”, ahora la causa fue caratulada como tentativa de homicidio.

Investigan un audio con una nueva amenaza del adolescente

La Justicia salteña analiza una grabación que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales y grupos de WhatsApp escolares, donde el joven de 14 años advierte que "va a prender fuego" el colegio y amenaza nuevamente a sus compañeros.

“No loco, no loco, como yo les dije, eso no tiene perdón. Yo no les digo ni cuándo ni dónde, pero lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes por hablar giladas. No les perdono ni una ya, ustedes me hicieron quedar para el or… a mí. Ahora voy a comenzar uno por uno con ustedes, loco. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer”, dice la voz masculina que se escucha en el audio.