Sindicatos de la CGT y la CTA ponen en entredicho la medición de la inflación

Andrés Rodríguez , directivo de la CGT y de UPCN, le dijo a Clarín quedesde hace tiempo la central sindical viene planteando que la medición oficial de inflación está atrasada y no refleja el impacto real de la inflación en el bolsillo de los trabajadores. Y eso afecta las negociaciones paritarias.

Por su parte, la Asociación Bancaria, los estatales de ATE, Luz y Fuerza, Judiciales, aceiteros, químicos y periodistas (Sipreba) entre otros, aseguran que la inflación oficial “no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses”.

“Los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos. El INDEC utiliza una metodología de cálculo desactualizada. El gobierno no se atreve a modificarlo porque develaría que la inflación es mayor que la publicada", sostuvieron este viernes en un comunicado conjunto.

Y agregan: "La mayoría de los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15% entre los datos oficiales y la inflación sufrida en 2024. Y tiene lógica. ¿Es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? ¿O el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados que con incrementos ‘libres’ cada tres meses?”.

"Este método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años, solo mitigado por las negociaciones paritarias y conflictos salariales”, señala el comunicado.

Como viene explicando Clarín, el IPC del INDEC se calcula según la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005 con un índice de precios base de 2016. Es decir, hábitos de consumo de hace 20 años.

Hace tiempo, el Instituto Nacional reconoció la necesidad de ajustar el IPC. Y realizó una Encuesta de Hogares (ENGHO 2017/2018) para actualizar el cálculo de inflación, pero no fue implementada. La realidad es que la ENGHO 2017/18 ya está también desactualizada, habiéndose despreciado el trabajo y el dinero que costó realizarla.

En marzo de 2021, en el INDEC decían que el nuevo IPC podría debutar a fines de 2022.

El Gobierno actual no tiene previsto actualizar el IPC. En Economía sostienen que el nuevo IPC es “un proyecto, pero no de corto plazo”, sin arriesgar una fecha de inicio. De aquí se desprendería que, al menos, no se implementaría a lo largo de 2025.

Con esto lo que se busca es asegurar que el cambio del IPC no modifique hacia arriba los índices de inflación, como habría pasado en todos estos años si se hubiera implementado el “nuevo IPC”.

Es que, si el INDEC hubiera actualizado el gasto de los hogares y el año base del IPC, la inflación de 2024 habría sido del orden del 133% o 136%, como surge de las mediciones oficiales de la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén, que calculan la inflación según la Encuesta de Hogares de 2017/2018.

En tanto, si la medición del INDEC se actualizara, se alejaría la pretensión del Gobierno de que inflación se ubique por debajo del 1% mensual. Y, por otro lado, impactaría en el porcentaje de aumentos de las jubilaciones y en los salarios públicos y privados que toman como referencia la inflación oficial

