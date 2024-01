Sin respuestas ahora por dos cambios claves en la Ley Ómnibus, la oposición amenaza con emitir un dictamen propio

Luego de varios días de intercambios respecto de los puntos que la oposición dialoguista está dispuesta a acompañar del mega proyecto de ley, las conversaciones llegaron a un punto de no retorno porque hay dos temas que el Ejecutivo no tiene intenciones de negociar y que la oposición no acompañará en los términos en los que fueron presentados: la eliminación de la fórmula jubilatoria y la discrecionalidad para fijar aumentos por un lado y, por el otro, la suba al 15% de las retenciones para las exportaciones de las economía regionales.