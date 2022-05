Signos: el ranking de los más estresados del zodíaco

Son personas muy confiadas y sumamente valientes, pero ésto hace que se estresen fácilmente y exploten con cualquier persona que los rodea. Siempre da órdenes y si lo hace alzando la voz y sintiéndose abrumado, seguro las cosas se volverán preocupantes. Ocultar lo que le pasa o siente para ellos no es una opción.

Virgo

Quienes integran este signo son los maestros en asumir muchas responsabilidades y eso viene acompañado del estrés. La tranquilidad no es algo que exista en sus vidas si este signo se compromete y observa que quienes están cerca no aportan como deberían. Estas personas no cargarán con la culpa e incluso harán que todos se den cuenta de eso.

estresado.jpg Son 4 signos del zodíaco quienes integran el plantel de los más estresados.

Escorpio

Ellos podrán soportar un tempo las lágrimas, contenerlas, pero en algún momento dejarán que el estrés salga a flote hasta explotar sin control, los culpables caerán para ellos. No podrán manejar tanta presión y tensión por sí solos, y ésto hará que responsabilice a cualquier por más sospechoso que sea o no. Tus palabras hieren más que cualquier cosa, así que ojo con lo que dices.

Capricornio

Su lado responsable y político puede desaparecer si se sienten que les llegó el estrés, incluso si esa molestia tiene nombre, ¡peor!. Mejor ahorrate criticar su comportamiento. Tienen palabras y actitudes demasiado duras a veces, ya que se quitará el peso de los hombros para darle rienda suelta a lo que sienta. Guarda, siempre están al borde de una rabieta, y si pasa, mejor que te escondas.